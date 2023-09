„IM ZENTRUM“: Grenzenlose Krise im Mittelmeer – wer löst das Asylchaos?

Am 17. September um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Chaotische Zustände meldet die süditalienische Insel Lampedusa angesichts der hohen Zahl an ankommenden Migrantinnen und Migranten. Zwischen Montag und Donnerstag sind wesentlich mehr auf der Insel gelandet, als Lampedusa Einwohner:innen hat. Rund 124.000 Menschen haben heuer bereits die gefährliche Überfahrt übers Meer nach Italien riskiert. Der Stadtrat Lampedusas hat am Mittwochabend den Ausnahmezustand ausgerufen.

Zeigt Europa keine Solidarität mit dem mit einer akuten Migrationskrise konfrontierten Italien, wie der italienische Außenminister Antonio Tajani beklagt? Und wie weit wollen die ankommenden Menschen tatsächlich in andere Teile Europas – wie zum Beispiel nach Österreich – weiterziehen? Könnten die lange diskutierten Aufteilungsquoten in der EU das Problem lösen, wie sinnvoll sind die Grenzkontrollen zwischen den europäischen Ländern und welche Rolle spielen die Herkunftsländer der ankommenden Menschen?

Darüber diskutiert Claudia Reiterer am Sonntag, dem 17. September 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 in „IM ZENTRUM“ mit

Lukas Mandl

Abgeordneter im EU-Parlament, ÖVP

Harald Vilimsky

Abgeordneter im EU-Parlament, FPÖ

Stefan Lehne

Europaexperte, Thinktank Carnegie Europe

Nino Galetti

Leiter des Auslandsbüros Konrad Adenauer Stiftung Rom

Judith Kohlenberger

Migrationsforscherin, WU Wien

