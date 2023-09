12., 13. Bezirk: Wundtgasse - Straßenbauarbeiten zwischen Emil-Behring-Weg und Rosenhügelstraße

Neuer bezirksübergreifender Ein-Richtungs-Radweg

Wien (OTS) - Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Dienstag, dem 19. September 2023, mit der Errichtung eines Ein-Richtungs-Radweges in der Wundtgasse zwischen dem Emil-Behring-Weg und der Rosenhügelstraße im 12. beziehungsweise 23. Bezirk.

Details

In der Wundtgasse zwischen dem Emil-Behring-Weg und der Rosenhügelstraße wird in Fahrtrichtung Am Rosenhügel, auf der Seite der geraden Hausnummern, auf einer Länge von etwa 250 Metern, ein zwei Meter breiter, baulich getrennter Ein-Richtungs-Radweg errichtet. Zudem wird die bestehende Grünfläche im Einmündungsbereich Wundtgasse/Rosenhügelstraße vergrößert. Im Zuge der Bauarbeiten wird die Fahrbahn definitiv instandgesetzt.

Verkehrsmaßnahmen

Auf Baudauer ist die Wundtgasse zwischen dem Emil-Behring-Weg und der Rosenhügelstraße für den Verkehr gesperrt. Die Autobuslinie 63A wird über Emil-Behring-Weg zur Wundtgasse Richtung Hervicusgasse kurzgeführt. Die Haltestelle „Am Rosenhügel“ wird auf Baudauer aufgelassen. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 12., 23., Wundtgasse zwischen Emil-Behring-Weg und Rosenhügelstraße

Baubeginn: 19. September 2023

Geplantes Bauende: 21. Dezember 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at