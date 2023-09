Bilanz Theaterfest Niederösterreich 2023

LH Mikl-Leitner: „Grandiose Bilanz des diesjährigen Theaterfests zeigt die große Nachfrage, aber auch die hohe Qualität des niederösterreichischen Kunst- und Kulturangebotes“

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Theaterfest Niederösterreich bot dieses Jahr von Mitte Juni bis Anfang September wieder ein vielfältiges Programm und schreibt Zahlen, welche nicht mehr an die von Corona beeinträchtigten Jahre denken lassen. „Das Theaterfest Niederösterreich untermauert die Stellung unseres Bundeslandes als Kulturland. Zahlreiche Gäste, um es in Zahlen auszudrücken 210.000 Besucherinnen und Besucher, besuchten Vorstellungen der niederösterreichischen Sommerbühnen. Zu diesem großartigen Erfolg möchte ich der Obfrau des Theaterfestes Niederösterreich Kristina Sprenger aber auch allen Intendantinnen und Intendanten gratulieren. Durch die fantastische Arbeit aller Beteiligten kann eine so grandiose Bilanz gezogen werden, die wiederum verdeutlicht, welch große Nachfrage vorherrscht, und zugleich die hohe Qualität des niederösterreichischen Kunst- und Kulturangebotes aufzeigt“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

An 19 Spielorten wurden dieses Jahr vom Theaterfest Niederösterreich hervorragende Produktionen der Genres Oper, Operette, Musical und Schauspiel geboten, darunter 23 Premieren und ein eigens für junges Publikum konzipiertes Programm. Somit konnte 2023 für alle niederösterreichischen Bürgerinnen und Bürger flächendeckend ein hoch qualitatives Programm zur Verfügung gestellt werden und ist damit eine der erfolgreichsten Initiativen des Bundeslandes Niederösterreich.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse