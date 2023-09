CONSUMER DAY 2023: HV-Event versammelte mehr als 130 Retail CEOs, Marketeers, eCommerce Heroes und Influencer am Wienerberg

"So kauft Österreich" mit Fokus auf GenZ und Best Ager. 2. Ausgabe der Eventreihe mit Julia Furdea, Richard Lugner, Franz Schopf, Johanna Ludley und Samy Liechti im ThirtyFive.

Wien (OTS) - Gestern, am 14. September, war es wieder soweit: Das Who is Who der heimischen (Online-)Handels- und Marketingszene kam beim CONSUMER DAY 2023 des Handelsverbandes im ThirtyFive Wien zusammen. HV-Geschäftsführer Rainer Will eröffnete die zweite Ausgabe des innovativen Eventformats, Puls4-Journalistin Julia Furdea moderierte charmant durch das Programm. Die Themenpalette reichte vom veränderten Konsumverhalten der Österreicher:innen über LGBTQIA+ und Ethno als Zielgruppen, die Generationenunterschiede zwischen Gen Z, Millennials, Baby Boomern und Best Agern bis hin zu Influencer Marketing und den wichtigsten Consumer-Trends der Zukunft. Das neue Konsumverhalten wurde von EY und Mindtake Research auch wissenschaftlich fundiert analysiert.

Unter dem Veranstaltungsmotto "So kauft Österreich" sorgten hochkarätige Branchenexpert:innen mit Keynotes, Best Practices und zwei Podiumsdiskussionen für Begeisterung bei den mehr als 130 Teilnehmer:innen, darunter zahlreiche Retail-Letztentscheider. Live on Stage waren dieses Mal u.a. Takko Fashion Geschäftsführer Marc Andreas Carls, foodora Marketing Direktorin Sandra Gabler, Monobunt CEO Gerald Emprechtinger, Mindtake Research CEO Petra Kacnik-Süß, Wonder We Want Founderin Johanna Ludley, Ivo Radwan, Initiator des Young Professionals Network Austria, Offerista Group Austria & CEE Geschäftsführer Oliver Olschewski, Blacksocks CEO Samy Liechti, Franz Schopf, Vertriebsleiter bei der Österreichischen Post, sowie Richard Lugner, legendärer Geschäftsmann, Reality-TV-Darsteller, Bauunternehmer, Projektentwickler und Eigentümer des Einkaufszentrums "Lugner City". Lugner erklärte auf der HV Bühne übrigens mit einem Augenzwinkern, bei der nächsten Bundespräsidentschaftswahl nicht mehr als Kandidat zur Verfügung zu stehen.

In der traditionellen Startup Session konnten die Vertreter:innen von Guest Connect, Pocket Shop, Warrify, Flocke und Golden Nugget Communications pitchen und damit potenzielle Investoren überzeugen. Der CONSUMER DAY 2023 wurde großzügig unterstützt von zahlreichen Sponsoren. Besonderer Dank gilt dem Platin-Sponsor Österreichische Post. Den vollständigen Nachbericht sowie Pressefotos vom Event finden Sie HIER.

