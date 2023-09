SPÖ-Schieder am Tag der Demokratie: Faire und freie Wahlen sind Grundstein der Demokratie

SPÖ-EU-Delegationsleiter hebt demokratische Wichtigkeit von Wahlbeobachtungsmissionen hervor

Wien (OTS/SK) - Heute, am 15. September, feiern wir den von den Vereinten Nationen erklärten internationalen Tag der Demokratie. Ziel dieses Tages ist die Förderung und Verteidigung der Grundsätze der Demokratie. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, der sich bereits im Nationalrat als Wahlbeobachter engagierte, zuletzt die Wahlen im Simbabwe begleitete und im Oktober die EU-Wahlbeobachtungsmission in Liberia leitet, sagt: „Faire und freie Wahlen sind das Fundament jeder vollwertigen Demokratie. Dass sie aber nicht selbstverständlich sind, wird uns regelmäßig bei Wahlen weltweit vor Augen geführt – auch in Ländern, die eigentlich als Demokratien anerkannt sind.“ ****

„Selbst in Europa laufen wir Gefahr, aufgrund von beispielsweise im Internet kursierenden Falschinformationen und auf uns zugeschnittenen Algorithmen, dass unsere Wahlen einen Negativtrend erfahren. Daher ist es umso wichtiger, dass wir uns es als EU, und somit auch als Abgeordnete des EU-Parlaments, zur Aufgabe machen, dieses wichtige Gut der fairen und freien Wahl, zu schützen. In der EU und der gesamten Welt“, betont Schieder.

„Durch Wahlbeobachtungsmissionen haben wir die Möglichkeit, Konflikte abzuwenden, bevor sie akut werden und bei sich zuspitzenden Krisen einzugreifen, sowie nach Konflikten Frieden und Demokratie zu fördern. Eine fantastische Sache, für die ich mich auch weiterhin einsetzen möchte", so Schieder. (Schluss) ls

