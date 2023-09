ÖVP Frauen freuen sich über steuerliche Entlastung von Frauen und Familien

Österreich hat mit Karl Nehammer einen Bundeskanzler, dem die Interessen von Frauen und Familien tatsächlich ein Anliegen sind

Wien (OTS) - „Arbeitende Menschen und insbesondere Frauen und Familien sind der große Gewinner, wenn es um die Abschaffung der Kalten Progression geht. Denn die Bundesregierung setzt wirksame Entlastungsmaßnahmen, die einerseits mehr Netto vom Brutto bedeuten, andererseits Frauen und Familien in Zeiten der Teuerung wichtige Unterstützung garantieren. So werden Absetzbeträge zu 100 Prozent an die Inflation angepasst, dazu zählt etwa der Alleinverdiener- und Unterhaltsabsetzbetrag. Auch der Kindermehrbetrag wird deutlich erhöht. Diese wichtige steuerliche Entlastung für Familien mit niedrigeren Einkommen wird von 550 auf 700 Euro angehoben. All das sind hervorragende Nachrichten. Mit diesem Leistungspaket wird Frauen und Familien etwas zurückgegeben und so deren Lebensumstände erleichtert. Bundeskanzler Karl Nehammer und Finanzminister Magnus Brunner ist damit ein großer Wurf gelungen“, begrüßt die Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Juliane Bogner-Strauß, die Zusage des Bundeskanzlers zu zusätzlichen Vergünstigungen für Familien mit Kindern im Rahmen der Abschaffung der Kalten Progression.



„7,5 Millionen Menschen profitieren von der Abschaffung der schleichenden Steuererhöhung. Während zwei Drittel davon direkt an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurückfließen, ist es sehr erfreulich, dass die Regierung im letzten Drittel einige Maßnahmen festgelegt hat, die besonders arbeitenden Menschen und Familien mit Kindern zugutekommen. Davon profitieren insbesondere auch Frauen, die neben dem Beruf oft der Erziehung ihrer Kinder nachgehen“, so Bogner-Strauß weiter, die abschließend erklärt: „Das ist zum einen ganz direkt durch die Erhöhung des Kindermehrbetrags, aber auch durch die Erhöhung des Zuschusses zur Kinderbetreuung und Erweiterung der Betriebskindergärten. Auch weitere Maßnahmen, wie die Verlängerung der Homeoffice-Regelung, sind eine großartige Entscheidung, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erhöhen.“



