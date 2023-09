Raiffeisen ImmoDay 2023 über den Dächern Wiens

Im neuen Format präsentiert sich der Raiffeisen ImmoDay 2023, zu dem die Raiffeisengruppe mit ihren Partnern einlädt.

Wien (OTS) - Hoch über den Dächern Wiens im Wiener Raiffeisenhaus werden am 29. September zwischen 11 und 18 Uhr insgesamt 15 Unternehmen aktuelle und zukünftige Bauprojekte vorstellen und individuelle Fragen rund um das Thema Immobilien beantworteten. Das Angebot richtet sich an Anleger ebenso wie Eigennutzer

Neben Raiffeisen Vorsorge Wohnung, Raiffeisen Immobilien Vermittlung, Raiffeisen Wien-Meine Stadtbank und Raiffeisen WohnBau sind auch Wieninvest, ubm Development, Kollitsch & Soravia Immobilien, BOE Baumanagement, Otto Immobilien, Heimat Österreich, familienwohnbau, Town & Country Haus, Bauwerk & Partner, 3SI Makler sowie 6B47 Real Estate Investors als Partner des ImmoDays vertreten.

Zusätzlichen fachlichen Input bietet ein breites Vortragsangebot zu den wichtigsten Fragen rund um das Thema Immobilien. Im Fokus stehen heuer die Bereiche Immobilienmarkt in Niederösterreich und Wien, Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen und der Anlagetipp Vorsorgewohnung. Den Abschluss bilden der Ausblick auf die Zukunft des Wohnens sowie eine Talkrunde von Expert*innen. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum angeregten Meinungsaustausch in einer der attraktivsten Locations am Wiener Donaukanal.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit dem heurigen Raiffeisen ImmoDay gemeinsam mit unseren Partnern das richtige Angebot am richtigen Ort machen. Die Menschen wollen sich gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unwägbarkeiten umfassend zum Thema Immobilien informieren und suchen den direkten Kontakt zu den Anbietern. Bei unseren Fachvorträgen können Besucher*innen nicht nur ihr Wissen vertiefen, sondern auch individuelle Fragen stellen“, betont Marion Weinberger-Fritz, Initiatorin des Raiffeisen ImmoDays und Geschäftsführerin der Raiffeisen Vorsorge Wohnung. Aufgrund der hohen Nachfrage plane man auch für das nächste Jahr bereits einen Raiffeisen ImmoDay.

Raiffeisen ImmoDay 2023 am 29.09.2023 von 11 - 18 Uhr im

Raiffeisenhaus, 16. OG, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien

Details und Anmeldung: https://raiffeisen-immoday.at/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Marion Weinberger-Fritz

Geschäftsführerin

Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, A-1020 Wien

Tel: +43 (1) 533 3000

weinberger @ rvw.at

www.rvw.at