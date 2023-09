Rahma Austria eröffnet Containersiedlungen in der Türkei

Wien (OTS) - Seit dem Erdbeben in der Türkei vom 6. Februar 2023 leistete Rahma Austria monatelang humanitäre Hilfe vor Ort. Da in Malatya/ Türkei 36.046 Gebäude durch das Erdbeben schwer beschädigt worden waren, überlegte die Hilfsorganisation, wie möglichst vielen obdachlosen Menschen längerfristig geholfen werden konnte. Mit Unterstützung von Spender:innen wurden schließlich 205 Containerhäuser für den Yeşilyurt Bezirk in Malatya organisiert und an die Erdbebenopfer, die in Koordination mit AFAD (Katastrophenschutzbehörde der Türkei) ermittelt worden waren, geliefert. Die Häuser wurden Ende Juni an die Erdbebenopfer übergeben. Die Container sind unter anderem mit Garderobe, Kühlschrank, Teppich, Bett, Sofa, Sessel, Tisch, Klimaanlage und Elektrogeräten ausgestattet, um den gesamten Haushaltsbedarf einer Familie abzudecken.

Am 9. September 2023 fand unter Beteiligung des Rahma-Teams aus Österreich die offizielle Eröffnung in Malatya statt. An der Feier nahmen Vorstandsmitglieder von Rahma Austria, Freiwillige aus Österreich, viele NGOs und Beamte aus der Türkei sowie die in den Containern lebenden Familien teil.

Bei der Eröffnung des Programms sprach im Namen von Rahma Austria Vorstandsmitglied Mag. Ayşe Akay: "Bereits früh reifte die Idee, für die Überlebenden des Bebens Container zu organisieren. Sie sollten so beschaffen und eingerichtet sein, dass den Bewohner:innen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht werden sollte. Natürlich ist ein Container kein Eigenheim und bescheiden im Vergleich zu den Häusern, die von den betroffenen Familien vorher bewohnt wurden. Trotzdem bedeutet dieser Schritt eine gewaltige Verbesserung gegenüber dem Schicksal der Obdachlosigkeit und dem Leben in Zelten. Zumindest für 200 Familien geben diese Container eine Perspektive und ein Stück Normalität zurück. Deshalb haben wir auch zusätzliche 5 Räumlichkeiten für die psychosoziale und die medizinische Betreuung, für einen Waschraum, für einen Spielraum für die Kinder und für eine Bibliothek geschaffen."

Das Eröffnungsprogramm endete nach den Grußworten mehrerer Redner:innen mit dem symbolischen Durchschneiden des Bandes.

Im Anschluss an das Programm wurde für die Kinder im Containerviertel noch eine Malaktion organisiert.

Rahma Austria bedankt sich bei allen Unterstützer:innen und Spender:innen aus Österreich, die dieses Projekt ermöglicht haben.

