Geballte „Superhelden“-Power am ORF-1-Wochenende: ORF-Premiere für „Black Widow“ am 17. September

Gleich danach „The Return of the First Avenger“ und bereits am 16. September „Thor 3“, „Thor 2“ und „Iron Man 2“

Wien (OTS) - Solo-Auftritt für „Black Widow“: In der ORF-Premiere des Marvel-Sequels kehrt Scarlett Johansson alias Natasha Romanoff am Sonntag, dem 17. September 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 auf die Leinwand zurück – gemeinsam mit den Newcomern David Harbour als Alexei aka The Red Guardian, Florence Pugh als Yelena, O-T Fagbenle als Mason und Rachel Weisz als Melina. Danach hat „Captain America“ Chris Evans in „The Return of the First Avenger“ seinen nächsten S.H.I.E.L.D.-Einsatz. Bereits am Samstag, dem 16. September, schwingt Chris Hemsworth in „Thor 3“ und „Thor 2“ seinen Hammer, bevor Robert Downey Jr. als „Iron Man 2“ wie gewohnt charmant und großmaulig gegen einen neuen Gegner – Mickey Rourke – antritt.

„Black Widow“ (Sonntag, 17. September, 20.15 Uhr, ORF 1)

Die packende Familiengeschichte einer Superheldin: Als Waisenkinder wurden die beiden Mädchen Natasha und Yelena im Rahmen des „Red Room“-Programms zu „Widows“ – zu willenlosen Kampfmaschinen – ausgebildet. 21 Jahre später bekommen die beiden ein Mittel gegen die Gedankenkontrolle in die Hände, und als sich ihre Wege in Budapest kreuzen, beschließen Natasha (Scarlett Johansson) und Yelena (Florence Pugh), ihrem skrupellosen Mentor Drekov (Ray Winstone) und dessen gefährlichster Widow (Olga Kurylenko) das Handwerk zu legen. Mit „Black Widow“ erhält Scarlett Johansson einen spektakulären, actiongeladenen Solo-Auftritt als Superheldin, inszeniert von Regisseurin Cate Shortland. Mit dabei: David Harbour, O-T Fagbenle und Rachel Weisz.

„The Return of the First Avenger“ (Sonntag, 17. September, 22.25 Uhr, ORF 1)

Captain America ist zurück: Chris Evans startet im Marvel-Superhelden-Spektakel „Captain America 2: The Return of the First Avenger“ erneut zu einer lebensgefährlichen Mission. Hilfe bekommt er dabei von Black Widow (Scarlett Johansson) und dem Neuzugang in der Heldentruppe, dem Soldaten Falcon (Anthony Mackie). Die drei sind ständig im Visier von Attentätern – doch die größte Gefahr geht vom Winter Soldier (Sebastian Stan) aus, einem Gegner, dessen Identität sich erst nach und nach enthüllt. Regie führten 2014 Anthony und Joe Russo nach einem Drehbuch von Christopher Markus und Stephen McFeely, hochkarätig besetzt mit u. a. Samuel L. Jackson, Frank Grillo, Robert Redford, Cobie Smulders und Emily VanCamp in weiteren Rollen.

„Thor 3 – Tag der Entscheidung“ (Samstag, 16. September, 20.15 Uhr, ORF 1)

Chris Hemsworth schlüpft auch im dritten Teil der „Thor“-Reihe in die Titelrolle und muss diesmal seine Heimat Asgard retten. Denn Cate Blanchett hat als seine übermächtige Schwester und rachsüchtige Todesgöttin den Untergang der Welt eingeleitet. Donnergott Thor nimmt die Herausforderung an – so beginnt für ihn vor dem „Tag der Entscheidung“ ein Wettlauf gegen die Zeit. Regisseur und Oscar-Gewinner Taika Waititi holte für den actiongeladenen Superheldenfilm neben Hemsworth und der zweifachen Oscar-Preisträgerin Blanchett u. a. Tom Hiddleston, Oscar-Preisträger Anthony Hopkins, Mark Ruffalo, Jeff Goldblum, Action-Profi Idris Elba, Tessa Thompson, Karl Urban, Benedict Cumberbatch und Rachel House vor die Kamera. Das Drehbuch verfasste Eric Pearson.

„Thor 2 – The Dark Kingdom“ (Samstag, 16. September, 22.20 Uhr, ORF 1)

Mit einem gewaltigen Donnerschlag kehrt Chris Hemsworth zurück – als Göttersohn startet er in sein zweites Abenteuer. Gemeinsam mit Oscar-Preisträgerin Natalie Portman in der Rolle seiner großen irdischen Liebe muss er das Universum vor der Auslöschung retten und erneut den Hammer schwingen, denn nicht nur die Erde, sondern alle neun Reiche werden von einem dunklen Feind bedroht. Sein Gegner ist älter als das Universum selbst: Malekith, der Verfluchte, dargestellt von Christopher Eccleston. Nicht einmal Thors Vater Odin, verkörpert von Oscar-Preisträger Anthony Hopkins, vermag es, ihn aufzuhalten. Mit Kurzauftritten von Mastermind Stan Lee, Oscar-Preisträger Benicio del Toro und „Captain America“ Chris Evans. Das Drehbuch schrieben Christopher Yost, Christopher Markus, Stephen McFeely, Don Payne und Robert Rodat.

„Iron Man 2“ (Samstag, 16. September, 0.05 Uhr, ORF 1)

2008 schuf Regisseur Jon Favreau mit Robert Downey jr. als „Iron Man“ in der Hauptrolle einen Blockbuster, der nicht nur das Superhelden-Genre revolutionierte, sondern weltweit auch eine beeindruckende Summe von mehr als 585 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielte. Als logische Konsequenz folgte zwei Jahre später ein Sequel, das mit noch mehr Action aufwartet, ohne aber den besonderen Charme und großmäuligen Humor im Stil des ersten Teils zu vernachlässigen. Bei „Iron Man 2“ mit dabei: Mickey Rourke, Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow, Samuel L. Jackson und Don Cheadle.

