Sachslehner ad ORF-Landesabgabe: Werden Neos an ihren Taten messen

Abgabe gehört endlich abgeschafft – Menschen dürfen nicht weiter belastet werden

Wien (OTS) - „Wir werden die Neos an ihren Taten messen. Die aktuellen großspurigen Ankündigungen müssen auch entsprechend umgesetzt werden“, so die Mediensprecherin der Wiener Volkspartei Gemeinderätin Laura Sachslehner in Reaktion auf die aktuellen Aussagen von Stadtrat Wiederkehr zum Thema ORF-Landesabgabe.

So sei die ORF-Landesabgabe aus Sicht der Neos eine Abgabe, die abgeschafft gehört. Der ursprüngliche Zweck der Altstadterhaltung werde bereits nicht mehr erfüllt. Vielmehr stelle die Abgabe ein Körberlgeld dar. „Dieser Befund ist vollkommen richtig. Jetzt gilt es jedoch, sich endlich einmal gegen den Koalitionspartner durchzusetzen, anstatt wieder in gewohnter Art und Weise einzuknicken. Denn die Erfahrung lehrt uns, dass - wenn es hart auf hart kommt - die Neos sprichwörtlich wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren“, so Sachslehner weiter.

Es sei hoch an der Zeit, dass Wien - sowie bereits zahlreiche andere Bundesländer - diese Abgabe endlich ersatzlos abschafft. „Gerade in Zeiten der Teuerung ist es erforderlich, überholte Gebühren im Sinne der Wienerinnen und Wiener zu streichen“, so Sachslehner abschließend.

