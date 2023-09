Die schönsten Männer in der ALBERTINA: Fundraising Dinner im Zeichen von Michelangelos‘ Männerakten

Fulminanter Abend mit über 400 Gästen aus Wirtschaft, Kunst und Medien

Wien (OTS) - Gleichzeitig mit der neu eröffneten großen Herbstausstellung „Michelangelo und die Folgen“ fand das diesjährige Fundraising Dinner der ALBERTINA statt. Rekordverdächtige über 400 Gäste aus Wirtschaft, Kunst und Medien fanden sich auf der Bastei der ALBERTINA ein, wo Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder die Gäste mit einer Ansprache begrüßte.

Als besonderes Geschenk konnten die zahlreichen Gäste einen ersten Blick auf die spektakuläre Ausstellung „Michelangelo und die Folgen“ werfen: Michelangelos Ruhm ist seit Jahrhunderten ungebrochen. Die Ausstellung handelt von der Entstehung und Wirkung seines Körperideals, insbesondere seiner Männerakte. Michelangelo steht als Hauptmeister der Renaissance im Mittelpunkt, darüber hinaus sind jedoch auch zahlreiche weitere berühmte Künstler von Rembrandt, Rubens und Dürer bis hin zu Klimt und Schiele zu bewundern.

Katharina Grosse: Dynamische Bereicherung der Sammlung

Vom zeitlosen Männerakt ins Heute: Mit dem Erlös des Abends von knapp 400.000 Euro kaufte die ALBERTINA dieses Jahr ein Werk von Katharina Grosse an. Dieser Neuerwerb weist auf Kontinuität hin, befinden sich doch in der Sammlung der ALBERTINA bereits 15 weitere Werke der Künstlerin. Das neu angekaufte Werk (Untitled, 2002) ist aktuell in der Ausstellung „Österreich-Deutschland“ in der ALBERTINA MODERN zu sehen.

Grosse (*1961) zählt zu den wichtigsten Künstler*innen der Gegenwart. Ihre Malerei besticht durch die Intensität ihrer schwungvollen Formen und kraftvollen Farben. Ihre Kunst ist wild und unberechenbar: Ende Oktober wird die Künstlerin die Pfeilerhalle der ALBERTINA in eine pulsierende, dreidimensionale Bildwelt verwandeln, die Wände, Decke und Boden mit einbezieht.

Zu den Gästen zählten neben Katharina Grosse und VALIE EXPORT, die derzeit in einer großen Retrospektive in der ALBERTINA zu sehen ist u.a. Renate und Gottfried Helnwein, Andreas Brandstetter (UNIQA), Xenia Hausner, Christian Konrad, Clarissa Stadler, Patricia Neumann Generaldirektorin Siemens AG. Österreich), Theresia Niedermüller (neue Leiterin der Kunstsektion), Birgit Lauda und Marcus Sieberer, Eva und Christoph Dichand, Peter Hanke (Stadtrat für Finanzen der Stadt Wien), Mario Plachutta, Elisabeth, Eva und Georg Gürtler.

