SPÖ-Termine von 18. September bis 24. September 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 18. September 2023:

Petra Bayr, SPÖ-Sprecherin für Außenpolitik und globale Entwicklung, reist von 18. bis 22. September nach New York. Dort nimmt sie am Gipfeltreffen der Vereinten Nationen zu den Entwicklungszielen (UN SDG Summit) sowie an Teilen der UN-Generalversammlung teil. Am 21. September wird die Abgeordnete als Rednerin beim High-Level Meeting der Interparlamentarischen Union über das Thema „Allgemeine Gesundheitsversorgung und Pandemie-Resilienz“ sprechen (New York).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet ein Gespräch mit Martin Wolf (Journalist „Financial Times“) statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 20. September 2023:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament)

17.30 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler nimmt an der ÖGB-Menschenkette "Hand in Hand gegen die Teuerung - Preise runter, Löhne rauf!" rund um die Bann-Meile des Parlaments teil.

18.30 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler nimmt am Benefizevent der Volkshilfe Österreich „Wir gegen Armut“ teil. Anmeldungen bitte unter veranstaltungen @ volkshilfe.at (Arena Wien, Baumgasse 80, 1030 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zerrissene Jahre“, kuratiert von Philipp Blom, findet eine Videopremiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ mit Gerald Krieghofer (Philosoph, Literaturwissenschaftler und Karl-Kraus-Experte) zum Thema „Die besten falschesten Zitate - Was Einstein, Freud und Pippi Langstrumpf so niemals gesagt haben“ statt. Link zum YouTube-Kanal des Kreisky-Forums https://tinyurl.com/mun8xdy5

DONNERSTAG, 21. September 2023:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein Gespräch mit Julya Rabinowich (Schriftstellerin, Kolumnistin im „Standard“) zum Thema „Der Geruch von Ruß und Rosen - Wie lebt eine Autorin mit zwei Heimaten – vor allem, wenn die alte – Russland – die neue – Österreich – immer tiefer in einen Konflikt hineinzieht?“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

SAMSTAG, 23. September 2023:

10.00 Uhr Die Bundesbildungskonferenz der SPÖ findet zum Thema „Die Zukunft der Sozialdemokratie“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung entnehmen Sie bitte der gesonderten Aussendung unter https://tinyurl.com/bdf4y3ap (Salzburg).

