oecolution-Zehetner: Mit einem Green Job seid ihr nicht nur Fridays For Future, sondern Daily For Future

oecolution bei Klimastreik: Macht euren Protest zum Beruf, erlernt einen Green Job und werdet Teil der größten Klimaschutzbewegung der Welt

Wien (OTS) - oecolution austria begibt sich auch dieses Mal wieder unter den demonstrierenden Jugendlichen in Wien auf die Suche nach Interessent:innen, die nicht nur demonstrieren, sondern wirklich anpacken wollen: „Wir brauchen Leute, die die Klima- und Energiewende gestalten und tatkräftig umsetzen. Photovoltaik- oder Windkraftanlagen bauen sich nicht von selbst“, so oecolution-Geschäftsführerin Elisabeth Zehetner. Expert:innen schätzen, dass bis 2030 rund 100.000 Fachkräfte in sogenannten "Green Jobs" gebraucht werden, viele Firmen suchen händeringend Personal. oecolution austria hat daher die Bewusstseinskampagne „Fighters4Climate - #karrierefürsklima“ gestartet, deren Ziel es ist, junge Menschen für einen „Green Job“, einem Beruf zur Bekämpfung des Klimawandels, zu begeistern – denn der Fachkräftemangel droht zum Risikofaktor der Klima- und Energiewende zu werden. „Unser Appell heute lautet daher: Mach euren Protest zu einem Beruf, erlernt einen Green Job und werdet Teil der größten Klimaschutzbewegung der Welt. In einem Job mit Mehrwert fürs Klima ist man nicht nur Fridays For Future, sondern Daily For Future!“

246 Tage Warten auf Info-Offensive der Regierung

Am 12. Jänner 2023 wurde der Aktionsplan „Just Transition“ für Aus- und Weiterbildung im Klimabereich präsentiert. Von der Kommunikations-Kampagne, die Ministerin Gewessler damals angekündigt hat und die als kurzfristige Maßnahme des Klimaministeriums im Aktionsplan vermerkt ist, fehlt aber nach wie vor jede Spur. „Das ist umso unverständlicher, da wir bereits im Februar alarmierende Zahlen zur Bekanntheit von Green Jobs unter Jugendlichen präsentiert und die Ministerin auf die Dringlichkeit einer breiten Informations-Offensive hingewiesen haben. Seit 246 Tagen warten wir nun auf eine Maßnahme, die mit wenig Aufwand viel bewirken könnte“, so Zehetner.

www.fighters4climate.at

