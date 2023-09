WK Wien: Wiens Vergolder präsentieren hochkarätige Ausstellung im Stephansdom

Erstmals hochkarätige Ausstellung in Wien - Zunft der Vergolder und Staffierer lädt zur Eröffnung in Stephansdom – Luegger: „Tragen zum österreichischen Kunst- und Kulturgut bei“

Wien (OTS) - Die Zunft der Vergolder und Staffierer zeigt erstmals zwei hochkarätige Vergolder-Ausstellungen in Wien: „Vergolder und Staffierer – Ärzte der Heiligen“ läuft von 29. September 2023 bis 26. Jänner 2024 im Curhaus St. Stephan (Stephansplatz 3), die Ausstellung „Ecclesia Art Aurum - Tore zum Himmel“ geht vom 29. September 2023 bis zum 24. Oktober 2023 im Stephansdom, Barbarakapelle.

Vom alten Ägypten bis in die Moderne

Die Handwerksausstellung „Vergolder und Staffierer - Ärzte der Heiligen“ soll die Geschichte des Handwerks und der Techniken im Laufe der Jahrhunderte zeigen. „Die Vergolder und Staffierer präsentieren in diesen einzigartigen umfangreichen Sammlungen ihr Handwerk - vom alten Ägypten bis in die Moderne. Es freut uns ganz besonders, dass wir die Ausstellung in Wien durchführen können“, so Waltraud Luegger, Berufsgruppensprecherin der Vergolder der Wirtschaftskammer Wien: „Traditionsbewusstsein ist uns Vergolder und Staffierern seit jeher bewusst. Wir schaffen und erhalten Werte, die Generationen überdauern. Mit großer Verantwortung, Können und Liebe zum Detail tragen wir zum österreichischen Kunst-, und Kulturgut bei. Solange dies eine Bedeutung hat, bedarf es unser Zutun.“

Geschichte des Vergolder-Handwerks

„Die Ausstellungen spannen einen Bogen über die Geschichte des Handwerks und der Techniken im Laufe der Jahrhunderte. Neben einem historischen Beitrag über die Zunft und altem Werkzeug gliedert sich die Ausstellung thematisch in die Schwerpunkte Kirchenvergoldung, Fassmalerei, Kirchenmalerei, Bauvergoldung, Rahmenmacher, Möbel, Moderne Kunst und Design“, so Ausstellungskurator Stefan Nachförg: „Ergänzt werden diese Schwerpunkte durch historische Dokumente, Fotos und Filmmaterial über die Entstehung eines Objektes, Werkstoffe und Utensilien sowie Ausbildung und Werdegang eines Vergolders.“ Bundesinnungsmeister Markus Bauer: „Meine Aufgabe ist es, dem Vergolder und Staffiererhandwerk in Österreich wieder diesen bedeutsamen Stellenwert zurückzugeben, den es schon seit jeher innehatte, und zwar in jeder Hinsicht - kulturell, handwerklich, geschichtlich und historisch.“

Eröffnung mit Toni Faber und Bezirksvorsteher Markus Figl

Die Fachgruppe der Vergolder und Staffierer bedankt sich bei Hrn. Dompfarrer Toni Faber für die Möglichkeit, die Ausstellung im Curhaus sowie im Dom präsentieren zu können. Die Ausstellungen werden durch Dompfarrer Toni Faber bei einer Zunftmesse mit Fahnenweihe in den Wiener Stephansdom, am 28. September 2023 um 17 Uhr eröffnet. „Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit mit dem österreichischen Vergolder Handwerk mit ihrer langen Tradition sowie die Kooperation Künstler und Vergolder Handwerk einem breiten Publikum in der Domkirche und im Curhaus zu ermöglichen“, so Dompfarrer Toni Faber. Bezirksvorsteher Innere Stadt Markus Figl: „Für die Innere Stadt bedeutet Immaterielles sowie Materielles Weltkulturerbe den Erhalt von Geschichte und das Weitergeben von Tradition und Qualität. Ich freue mich, dass wir mit der Ausstellung in der Inneren Stadt das Vergolderhandwerk allen Menschen näherbringen können.“

Immateriellen Kulturerbes der UNESCO

Das Vergolderhandwerk wurde am 15. März 2017 in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO in Österreich aufgenommen. Maria Walcher, Expertin für immaterielles Kulturerbe: „Vergolden und Staffieren gehört seit 2017 zum immateriellen Kulturerbe Österreichs. Die damit verbundene Sichtbarmachung von Wissen und Können, von Leidenschaft und Freude der gegenwärtigen Meisterinnen und Meister trägt wesentlich zur öffentlichen Wahrnehmung der soziokulturellen Bedeutung dieses herzerfrischenden Handwerks bei.“

Kooperation mit zeitgenössischen Künstlern

In der Barbarakapelle wird mit der Ausstellung „Ecclesia -Art –Aurum - Tore zum Himmel“ die praktische Umsetzung des Vergolderhandwerks vor Ort gezeigt. In Kooperation mit mehreren zeitgenössischen Künstlern wird die unterschiedliche Verwendung von Gold bei moderner sakraler Kunst gezeigt. An der Ausstellung im Dom in der Barbarakapelle wirken u.a folgende Künstler mit:

Pater Raphael Statt: „In meinem künstlerischen Schaffen beschäftige ich mich mit dem Thema der Metamorphose: dem Übergang von der Alten in eine neue Schöpfung. Mein Weg zur Schönheit geht über die verwundete Schöpfung. Meine Kunst ist Lobpreis für Gott.“

Clemens Maria Fuchs: „Es ist mir eine Ehre und große Freude dieser wichtigen und schönen Ausstellung ein Bild beizusteuern. Als Maler hat man in der heutigen Zeit leider nur wenig Gelegenheit mit anderen Disziplinen in der bildenden Kunst und im Kunsthandwerk auf so einem hohen Niveau zusammen zu arbeiten. Das Thema der Ausstellung ist ein sehr schönes und hat mich veranlasst, das Bild mit dem Titel: Der Hl. Lukas Arzt der Mutter Gottes zu malen. Es ist ein theologisch wie auch künstlerisch ein schönes und mit Bedeutung durchwobenes Sujet. Herzlichen Dank an die Erzdiözese für ihre Gastfreundschaft und an die Vergolder Innung für diese großartige Initiative!“

Elena Strubakis: „Die Ikone mit dem Bildnis des Heiligen Noah soll das edle Handeln sichtbar machen. Das ist die Aufgabe einer Ikone, nämlich das unsichtbare Edle und Heilige den Gläubigen erfahrbar zu machen. Die Taube, den Fisch, den Regenbogen, das Meer, den Baum, den Himmel gebe ich als alte und heilige Symbole und als Gabe Noah und seiner Arche mit. Sie sollen alle Christen miteinander verbinden.“

Raja Schwahn-Reichmann: „Naturschutz trifft Schutzengel. Natur bedarf unseres Schutzes - also auch eines Schutzengels zur Verstärkung in diesen Zeiten. Dank Vergoldung heiligmäßig strahlend birgt er schützend manch gefährdete Art im Arm. Unter anderem Pflanze und Tier des Jahres.“

Künstler Johannes Götzhaber: „Glorious - golden city - Fischer von Erlach, der letzte Universalkünstler Europas - vom Bildhauer zu einem der bedeutendsten Architekten des Barock - „golden“ sein Talent und wahrlich ruhmreich seine Hinterlassenschaft. Gebäude, Denkmälern gleich, errichtet um die Jahrhunderte zu überstrahlen. Durch die Handwerkskunst der Vergolder erst konnten die Adler der Karlskirche ihre Schwingen und Köpfe golden glänzend den Betrachtern entgegenstrecken. Und mit jedem Sonnenstrahl strahlt das Genie Fischer von Erlachs auch noch heute, bewahrt und vergoldet durch viele talentierte Hände.“

Fakten

„Ärzte der Heiligen“

Vergolder- und Staffiererhandwerk im Curhaus Stephansplatz 3, Wien

Handwerksausstellung „Vergolder und Staffierer – Ärzte der Heiligen“

29. September 2023 – 26. Jänner 2024

Curhaus Stephansplatz 3



„Ecclesia -Art –Aurum“

Tore zum Himmel im Hohen Dom zu St. Stephan, Barbarakapelle

29. September 2023 - 24. Oktober 2023

Stephansdom, Barbarakapelle

Der Eintritt ist frei. Führungen und Workshops auf Nachfrage.





Über Wiens Vergolder

Wiens Vergolder und Staffierer zählen zur Sparte Handwerk und Gewerbe und sind Teil der Fachgruppe der Maler und Tapezierer der Wirtschaftskammer Wien (WK Wien). Insgesamt zählt die Fachgruppe 1054 aktive Mitglieder, das Handwerk des Vergolders und Staffierers üben laut Jahresstatistik 2022 der WK Wien aktuell weniger als 20 Betriebe aktiv aus. Als Berufsgruppensprecherin der Wiener Vergolder fungiert Barbara Luegger, die als Vergolder-Meisterin mit dem Atelier ‚GoldRichtig‘ ein eigenes Unternehmen führt und auch Kurse anbietet, um das alte Handwerk des Vergolders zu erlernen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Anna Trummer

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

T +43 1 514 50-1518

Mobil +43 660 4816667

E anna.richter-trummer @ wkw.at

W news.wko.at/wien