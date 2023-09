2. Bezirk: Kultur-Verein lädt am 17.9. zum Pomali-Fest

Wien (OTS) - Seit über 25 Jahren finden die beliebten „Pomali“-Feste auf der Fläche vor der Kirche im 2. Bezirk am Gaußplatz 14 (Pfarre „Muttergottes im Augarten“) statt. Zweimal pro Jahr stellt der Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) gemeinsam mit dem Pfarrteam solche Zusammenkünfte auf die Beine. Diese Treffen stehen ganz im Zeichen der Gemütlichkeit und dienen zur Förderung der Kontakte zwischen Anrainer*innen.

Der nächste Termin: Am Sonntag, 17. September, beginnt um 9.30 Uhr das „Pomali-Erntedankfest“ mit einem festlichen Freiluft-Gottesdienst am Vorplatz des Sakralbaus. Um 10.30 Uhr startet ein zünftiger Frühschoppen, bei dem der Star-Saxophonist Tony Perez die Besucher*innen mit Jazz-Klassikern und Melodien mit reichlich „Groove“ bestens unterhält. Der Eintritt ist gratis. Erteilung von Auskünften: Telefon 332 26 94 („Aktionsradius Wien“). Erkundigungen per E-Mail: office@aktionsradius.at.

Falls am Festtag schlechtes Wetter herrscht, werden die Messe in die Kirche und das fröhliche Beisammensein in den Pfarrsaal verlegt. Mitglieder der Pfarrgemeinde verkaufen den Anwesenden zu erschwinglichen Preisen Speisen und Getränke. Informationen über den Musikus Tony Perez im Internet: www.tonyperez.at.

