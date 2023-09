Noch bis 31. Oktober: Outdoor-Ausstellung CLOSE/D

Wien (OTS) - Das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, bietet mit der Outdoor-Ausstellung im öffentlichen Raum im und um das Community Center TRÖSCH III noch bis Ende Oktober 2023 ein kostenfreies Veranstaltungsprogramm zum Mitmachen.

Workshops mit den Künstler*innen der Ausstellung

LESUNG & WORKSHOP mit Barbi Markov ić

Mit humorvollem Blick auf die skurrile Tierwelt und die uns umgebende Natur lädt die Autorin Barbi Markovic ein, sich selbst im kreativen Schreiben zu üben. Zum Abschluss liest die Autorin aus ihren Texten. Barbi Marković (* 1980 in Belgrad) verfasste zahlreiche Kurzgeschichten, Theaterstücke, Hörspiele sowie zwei Romane. 2023 erhielt sie den Kunstpreis Berlin für Literatur.



Termin: 29. September um 15.00 Uhr

Ort: Community Center TRÖSCH III (Krieglergasse 8, 1030 Wien)

Dauer: 2,5 Stunden

Hier geht es zur Anmeldung, limitierte Teilnehmer*innenzahl.





Mit humorvollem Blick auf die skurrile Tierwelt und die uns umgebende Natur lädt die Autorin Barbi Markovic ein, sich selbst im kreativen Schreiben zu üben. Zum Abschluss liest die Autorin aus ihren Texten. Barbi Marković (* 1980 in Belgrad) verfasste zahlreiche Kurzgeschichten, Theaterstücke, Hörspiele sowie zwei Romane. 2023 erhielt sie den Kunstpreis Berlin für Literatur. Termin: 29. September um 15.00 Uhr Ort: Community Center TRÖSCH III (Krieglergasse 8, 1030 Wien) Dauer: 2,5 Stunden Hier geht es zur Anmeldung, limitierte Teilnehmer*innenzahl. VR AND DIGITAL INCLUSION: CREATING EQUAL SPACES - Workshop with Flavia Mazzanti and Manuel Bonell (Immerea)

Der englischsprachige Workshop findet statt im Rahmen der VR-Installation Neuro-Traces, welche von 6. bis 8. Oktober 2023 im TRÖSCH III - Community Center des Kunst Haus Wien zu sehen und auszuprobieren ist.



Termin: 6. Oktober um 15.00 Uhr

Ort: Community Center TRÖSCH III (Krieglergasse 8, 1030 Wien) & Donaukanal

Dauer: 3 Stunden

Hier geht es zur Anmeldung, limitierte Teilnehmer*innenzahl.





Der englischsprachige Workshop findet statt im Rahmen der VR-Installation Neuro-Traces, welche von 6. bis 8. Oktober 2023 im TRÖSCH III - Community Center des Kunst Haus Wien zu sehen und auszuprobieren ist. Termin: 6. Oktober um 15.00 Uhr Ort: Community Center TRÖSCH III (Krieglergasse 8, 1030 Wien) & Donaukanal Dauer: 3 Stunden Im Dialog: Künstlerin Anna Paul im Gespräch mit dem Stadtplaner Bruno Domany

Die Künstlerin Anna Paul spricht mit dem Stadtplaner Bruno Domany über ihr Werk 0–24h Warenautomat und erkundet gemeinsam mit den Teilnehmer*innen die Potenziale von städtischem Grünraum und die Bedeutung des Umweltschutzes für das Gebiet entlang des Donaukanals.



Termin: 14. Oktober um 14.00 Uhr

Ort: Community Center TRÖSCH III (Krieglergasse 8, 1030 Wien) & Donaukanal

Dauer: 90 Minuten

Hier geht es zur Anmeldung.







Kunst im Grätzl

Jeden Donnerstag um 18.30 Uhr findet ein Rundgang durch die Outdoor-Ausstellung um das Kunst Haus Wien statt – angeleitet von den Kunstvermittler*innen des Museumsteams. Die Tour ist als interaktiver Rundgang konzipiert, bei der die Teilnehmer*innen die ortsspezifischen Kunstinstallationen im Grätzl spielerisch mithilfe verschiedenster Fragen und Aufgabenstellungen erforschen. Ausgehend vom Community Center TRÖSCH III wird ein dialogischer Austausch angeregt – mit der Umwelt, der Gruppe und den Kunstwerken – Wie wollen wir mit unserem Außenraum umgehen? Wie können wir gemeinschaftlich genutzte Räume gestalten und neue Orte erobern?



Bis Ende Oktober immer donnerstags um 18.30 Uhr (im Oktober um 17.00 Uhr) und am Sonntag, 1. Oktober, um 11.00 Uhr. Hier geht es zur Anmeldung.



Biodiversität in der Stadt: Gespräch und Workshop mit Isa Klee

Was bedeutet eigentlich Biodiversität? Ist eine biodiverse Stadt möglich, und wie können biologische Vielfalt und Stadtnatur gefördert werden? Ein bewusster Umgang mit Tieren und Pflanzen – gemeinsam mit der Künstlerin Isa Klee wird Saatgut ausgesät und die Vielfalt der Pflanzen- und Tierarten im 3. Bezirk erkundet. Isa Klee ist Biodiversitätsexpertin, Initiatorin von Öko Campus Wien und Preisträgerin des Klimaschutzpreises 2020. In ihrer künstlerischen Arbeit initiiert, aktiviert und gestaltet sie biodiverse Räume, Raumprozesse und Objekte. Isa Klee denkt Städte als speziesübergreifende Lern- und Lebensräume und als Orte der Aushandlung radikal-planetarer Mitbewohner*innenschaft.



Termin: 20. September um 17.00 Uhr

Ort: Community Center TRÖSCH III (Krieglergasse 8, 1030 Wien)

Dauer: 2 Stunden

Hier geht es zur Anmeldung.



Future Talk: Climate X Change: Nahrungsmittel der Zukunft

Mit Thomas Feuerstein (Künstler), Charlotte Kottusch (WeltTellerFeld), Daniel Podmirseg (vertical farm institute) und Martin Wildenberg (GLOBAL 2000)

Die interdisziplinäre Reihe Future Talks: Climate X Change widmet sich wichtigen Fragen in Zusammenhang mit der Klimakrise. In dieser Ausgabe dreht sich alles um Ernährungssicherheit und innovative Zukunftsstrategien. Moderation: Michael Huber, Kurier



Termin: 24. Oktober um 18.00 Uhr

Ort: Community Center TRÖSCH III (Krieglergasse 8, 1030 Wien)

Dauer: 1 Stunde

Hier geht es zur Anmeldung.



Repaircafé: In/Visible Mending - Ein Basic-Workshop mit Materialkunde

Wie repariere ich Textilien? Ob gestrickt, gewebt, gehäkelt, gewalkt oder geklebt: Unter professioneller Anleitung werden mit wenigen Techniken sichtbare oder unsichtbare Reparaturen durchgeführt und Textilien neues Leben eingehaucht! Bring ein eigenes Textilstück (z. B. Polsterbezug, Jacke oder Hose) mit, das bearbeitet werden soll. Weitere Materialien sind vor Ort vorhanden.



Termin: 28. Oktober um 14.00 Uhr

Ort: Community Center TRÖSCH III (Krieglergasse 8, 1030 Wien)

Dauer: 3 Stunden

Hier geht es zur Anmeldung, limitierte Teilnehmer*innenzahl.

In Kooperation mit Gerti’s Nähstube, im Rahmen des re:pair-Festivals.



Hier geht es zum vollständigen CLOSE/D-Programm.





Das Foto zur Aussendung ist im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Guth

Kunst Haus Wien – Leitung Kommunikation

Tel: 01 712 04 91-43

Mobil: 0664 88218118

E-Mail: alexandra.guth @ kunsthauswien.com

www.kunsthauswien.com



Alexander Hirschmann

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 - 13

E-Mail: a.hirschmann @ wienholding.at

www.wienholding.at