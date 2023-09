EINLADUNG Medientermin ASFINAG/BMK/KfV am 19. September: 20 Jahre Section Control

Erfolgskonzept für mehr Verkehrssicherheit

Wien (OTS) - EINLADUNG Medientermin ASFINAG/BMK/KfV am 19. September: 20 Jahre Section Control

Im September 2003 wurde in Wien im Tunnel Kaisermühlen auf der A 22 Donauuferautobahn die erste fix montierte Section Control Anlage in Betrieb genommen. Seit damals hat die streckenbezogene Geschwindigkeitskontrolle für die Verkehrssicherheit weiter an Bedeutung gewonnen.

Anlässlich des 20 Jahre Jubiläums seit der ersten Inbetriebnahme, wollen wir einen Rückblick und einen Ausblick machen. Daher lädt die ASFINAG, das Klimaschutzministerium und das Kuratorium für Verkehrssicherheit zu einem Medientermin mit:

Leonore GEWESSLER, Klimaschutzministerin

Hartwig HUFNAGL, ASFINAG-Vorstand

Christian SCHIMANOFSKY, Geschäftsführer Kuratorium für Verkehrssicherheit



Datum: Dienstag, 19. September 2023, um 9:00 Uhr

Location: ASFINAG Headquarter, 1030 Wien, Schnirchgasse 17 (Austro Tower)

