AVISO - Samstag 23. September: SPÖ-Bundesbildungskonferenz zum Thema „Die Zukunft der Sozialdemokratie“

Wien (OTS/SK) - Am Samstag, dem 23. September 2023, findet in Salzburg die Bundesbildungskonferenz der SPÖ zum Thema „Die Zukunft der Sozialdemokratie“ statt. Bereits am Vorabend, Freitag, 22. September, laden um 18 Uhr Michaela Schmidt (Vorsitzende der SPÖ Salzburg Bildung) und Prof. Dr. Gerhard Schmid (SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender) zum Talk „Comeback der Sozialdemokratie!“ im Georg-Eisler-Hörsaal im Unipark Nonntal mit David Egger (Vorsitzender der SPÖ Salzburg), Ernst Woller (Vorsitzender der Wiener SPÖ Bildung), Assoz.-Prof. Dr. Eric Miklin (Politikwissenschaftler), und Theresa Bielowski, MA (Abgeordnete zum Europäischen Parlament). Anschließend findet ein „Come together“ mit der SPÖ Salzburg und der SPÖ-Bundesbildung statt. ****

Das Programm der Bundesbildungskonferenz am Samstag, 23. September:

9.00 Uhr: Check In

10.00 Uhr: Eröffnung der SPÖ-Bundesbildungskonferenz mit David Egger

Videobotschaften von Andreas Babler (SPÖ-Bundesparteivorsitzender) und Doris Bures (Präsidentin des Karl-Renner-Instituts)

Berichte und Diskussionen, Ausblick

Neuwahl des SPÖ-Bundesbildungspräsidiums

Talk „Die Zukunft der Sozialdemokratie“ mit Prof. Dr. Gerhard Schmid, Michaela Schmidt, Ulf Daude (Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Bildung in der SPD), Sandra Breiteneder (SPÖ-Bundesgeschäftsführerin) und Paul Stich (Verbandsvorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreichs)

Antragsdiskussionen

14.00 Uhr: Ende der Konferenz

Zeit: Samstag, 23. September 2023, ab 10 Uhr (9 Uhr Check In)

Ort: Audimax der Natur- und Lebenswissenschaftlichen Fakultät Paris-Lodron-Universität Salzburg, Hellbrunner Straße 34

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlichst eingeladen. Bitte um Anmeldung unter wolfgang.markytan @ spoe.at.

