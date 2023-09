Photovoltaic Austria: Netzausbau und modernes E-Wirtschaftsgesetz überfällig

Photovoltaic Austria fordert einen raschen Ausbau der Netze und die dringende Vorlage eines modernen E-Wirtschaftsgesetzes (ElWG).

Der ÖNIP ist ein Plan, aber auch mit Plan muss man losmarschieren. Der nächste konkrete Schritt ist ein modernes ElWG für die österreichische Energieinfrastruktur. Die Bundesregierung muss rasch zeitgemäße rechtliche Rahmenbedingungen schaffen und den dringenden Netzausbau vorantreiben, sonst sehe ich keine Chance die Klimaziele in Österreich zu erreichen Vera Immitzer, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Photovoltaic Austria 1/2

Der ÖNIP ist ein wichtiges Element für ein Energiesystem für Morgen. Dennoch brauchen wir auch für die Photovoltaik relevante Ausbaupläne – und das bedeutet, dass wir einen ähnlichen Planungsprozess wie beim ÖNIP auch auf Verteilnetzebene benötigen, um auch wirklich auf die Anforderungen eines modernen Stromnetzes eingehen zu können und Sicherheit für die nächsten Jahrzehnte zu schaffen. Denn für den Ausbau erneuerbarer Sonnenenergie in Österreich sind die Netzzugänge derzeit eindeutig das größte Problem. Will Österreich seine Klimaziele bis 2030 schaffen, benötigen wir dringend eine umfassende Überarbeitung der bestehenden Netzzugangsregelungen und eine verstärkte Investition in die Netzinfrastruktur Vera Immitzer, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Photovoltaic Austria 2/2

Wien (OTS) - Wien, 15. September 2023 – Um die Klimaziele Österreichs zu erreichen, ist es dringend notwendig, die Netze zügig auszubauen und endlich ein zeitgemäßes E-Wirtschaftsgesetz (ElWG) zu verabschieden. Das ist die klare Forderung von Photovoltaic Austria anlässlich des morgigen Begutachtungsendes für den integrierten österreichischen Netzinfrastrukturplan (ÖNIP).

„ Der ÖNIP ist ein Plan, aber auch mit Plan muss man losmarschieren. Der nächste konkrete Schritt ist ein modernes ElWG für die österreichische Energieinfrastruktur. Die Bundesregierung muss rasch zeitgemäße rechtliche Rahmenbedingungen schaffen und den dringenden Netzausbau vorantreiben, sonst sehe ich keine Chance die Klimaziele in Österreich zu erreichen “, sagt Vera Immitzer, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Photovoltaic Austria. Im Speziellen fordert Immitzer klare Ausbaupläne auf Verteilnetzebene und die Modernisierung des Stromnetzes sowie klare und leicht zugängliche Informationen und damit Transparenz darüber, wie viel Energie von verschiedenen Erzeugern in das Stromnetz eingespeist werden kann. Das Stromnetz muss zudem in Bezug auf die Einspeisemöglichkeiten dringend flexibler werden, um sich an wechselnde und wachsende Bedingungen anzupassen.

„ Der ÖNIP ist ein wichtiges Element für ein Energiesystem für Morgen. Dennoch brauchen wir auch für die Photovoltaik relevante Ausbaupläne – und das bedeutet, dass wir einen ähnlichen Planungsprozess wie beim ÖNIP auch auf Verteilnetzebene benötigen, um auch wirklich auf die Anforderungen eines modernen Stromnetzes eingehen zu können und Sicherheit für die nächsten Jahrzehnte zu schaffen. Denn für den Ausbau erneuerbarer Sonnenenergie in Österreich sind die Netzzugänge derzeit eindeutig das größte Problem. Will Österreich seine Klimaziele bis 2030 schaffen, benötigen wir dringend eine umfassende Überarbeitung der bestehenden Netzzugangsregelungen und eine verstärkte Investition in die Netzinfrastruktur ", betont Immitzer abschließend.

Über den Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Austria)

Der Bundesverband Photovoltaic Austria ist der kompetente, institutionelle Ansprechpartner für Photovoltaik als tragende Säule in der Energieversorgung. Er ist die freiwillige und überparteiliche Interessenvertretung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Photovoltaik und Stromspeicherung in Österreich, entlang der gesamten Wertschöpfungskette (Produktion, Handel und Gewerbe). Mehr Infos online unter: https://pvaustria.at/

Fotomaterial online unter https://pvaustria.at/presseberichte/

Rückfragen & Kontakt:

Sophie Spallart, MA

Himmelhoch GmbH – Text, PR und Event

0664 765 16 90, sophie.spallart @ himmelhoch.at



Judith Pospischil, BSc.

Pressesprecherin

Bundesverband Photovoltaic Austria

0699 184 50 800, pospischil @ pvaustria.at