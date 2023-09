Generalinstandsetzung der Brücke über die ÖBB bei Achau im Zuge der B 16 abgeschlossen

Straßenverbindung wieder ungehindert befahrbar

St. Pölten (OTS) - Die Landesstraße B 16 quert im Norden von Achau die Strecke der ÖBB (Aspangbahn) mit einem rund 11,9 Meter breiten und rund 38,5 Meter langen Plattentragwerk. Das Brückenobjekt weist aufgrund seines Alters (Baujahr 1967) Schäden sowie Defizite an der Tragfähigkeit auf. Um weitere Schäden zu vermeiden und die Tragsicherheit in Zukunft weiterhin zu gewährleisten, hat sich der NÖ Straßendienst (Abteilung Brückenbau) entschlossen, an dem Brückenobjekt eine Generalinstandsetzung inklusive Verstärkungsmaßnahmen durchzuführen.

Die Baumaßnahmen am Brückenobjekt umfassten die Sanierung des Betontragwerkes an der Untersicht sowie die Verstärkung des Tragwerkes an der Oberseite. Hierfür wurde ein mit dem bestehenden Tragwerk verbundener Aufbeton hergestellt. Des Weiteren wurden die Brückenabdichtung inklusive Entwässerung sowie beide Randbalken und die Brückenausrüstung bestehend aus Fahrzeugrückhaltesystem und Geländer mit Spritzschutz neu errichtet. Um eine kraftschlüssige Verbindung des Aufbetons zu erzielen konnten die Bauarbeiten nur unter einer Totalsperre durchgeführt werden.

Im Zuge der Abtragsarbeiten hat sich unerwartet herausgestellt, dass der Beton im Bereich der Endquerträger sehr schadhaft war. Dies wurde erst nach Abtrag des Fahrbahnbelages sichtbar. Für ein Instandsetzungskonzept inklusive einer statischen Nachrechnung wurde umgehend ein Ziviltechnikerbüro eingebunden. Diese Nachrechnungs- und Planungsleistungen und auch die zusätzlichen Instandsetzungs- bzw. Bauhilfsmaßnahmen haben leider den Fertigstellungstermin verzögert. Die Verkehrsfreigabe hat gestern stattgefunden und somit ist die Straßenverbindung mittlerweile ungehindert befahrbar. Die Kosten der Generalinstandsetzung der Brücke von rund 840.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse