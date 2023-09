TERMINAVISO Pressekonferenz: 19.09.2023: Personalmangel gefährdet Kindergartenkinder!

Online-Umfrage der younion-Kindergartengewerkschaft mit mehr als 6.000 Teilnehmer:innen bestätigt gravierende Mängel in der Elementarpädagogik

Wien (OTS) - 4,5 Milliarden Euro Budget bis Ende 2030 hat Bundeskanzler Karl Nehammer für die elementare Bildung versprochen, 50.000 zusätzliche Plätze sollen geschaffen werden. „Das ist zu wenig Geld und kommt zu spät“, sagt Judith Hintermeier, selbst Pädagogin und Bundesfrauenreferentin in der younion-Kindergartengewerkschaft.

Hintermeier untermauert ihre Kritik mit einer Online-Umfrage unter den Beschäftigten in den elementaren Bildungseinrichtungen. So gab die Hälfte der rund 6.000 Teilnehmer:innen aus ganz Österreich an, dass der Personalmangel bereits zu gefährlichen Situationen geführt hat.

In einer Pressekonferenz werden weitere Ergebnisse der Online-Umfrage genannt.

Datum: 19.09.2023

Uhrzeit: 9.30 Uhr

Ort: younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Maria-Theresien-Straße 11 / 1. Stock, 1090 Wien

Gesprächspartner:innen:

Judith Hintermeier, selbst Pädagogin und Bundesfrauenreferentin in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Manfred Obermüller, Stellvertretender Vorsitzender der Hauptgruppe 1 in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Margit Pollak, Vorsitzender-Stellvertreterin der Hauptgruppe 1 in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Daniel Granögger, Pädagoge

