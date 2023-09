Freitag in der Arena: So gelingt der Neustart in ein krisensicheres Österreich

oekostrom AG-Podcast mit Klima-Campaignerin Viktoria Auer

Wien (OTS) - Viktoria Auer ist Klima- und Energiesprecherin bei Global 2000 und setzt sich für eine gerechte Zukunft, mehr Klimaschutz und eine naturverträgliche Energiewende ein. Bei „Freitag in der Arena“, dem Talk-Format der oekostrom AG, spricht sie mit oekostrom AG-Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Tom Rottenberg über Forderungen, um ein krisensicheres Österreich zu schaffen.

Viktoria Auer engagiert sich im Rahmen der Global 2000-Kampagne „Neustart für ein krisensicheres Österreich“ mit Unternehmen wie der oekostrom AG für eine sozial gerechte, naturverträgliche Energiepolitik. Die Forderungen umfassen unter anderem ein ambitionierteres Erneuerbaren-Wärmegesetz sowie Energieeffizienzgesetz, ein verbindliches Klimaschutzgesetz, naturverträglichere Ausbaupläne für saubere Energie in allen Bundesländern sowie einen stärkeren Vertrag gegen die Bodenversiegelung.

Nötig sind die Forderungen, so Viktoria Auer, da es der Politik an Mut fehle, die erforderlichen Schritte in die richtige Richtung zu gehen: „Klimaschutz geht uns alle an. Es geht die Bäuer:innen an, die es jetzt schon trifft. Es geht die Bürger:innen an. Es geht die Leute an, die beim nahezu vollständig ausgetrockneten Zicksee im Burgenland wohnen. Deswegen sollte eigentlich jede Partei für Klimaschutz stehen.“ Auch den Umbau des Energiesystems sollten alle politischen Parteien vorantreiben: „Die Wirtschaft fordert den Ausbau von Erneuerbaren. Und wir sehen, dass Unternehmen genau dorthin wandern, wo es viel klimafreundliche Energie gibt und viel ausgebaut wird, da dort die Versorgungssicherheit mit günstiger und sicherer Energie garantiert werden kann.“

Tipp am Freitag: „Wir brauchen eine Systemänderung, und das schafft nur die Politik. Deswegen mein Tipp: Geht auf die Straße - am 15. September findet der nächste weltweite Klimastreik statt, dort kann man ein Zeichen setzen. Alle, die nicht auf die Straße gehen können, haben die Möglichkeit online Petitionen wie ‚Neustart für ein krisensicheres Österreich‘ zu unterstützen.“

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 13. Oktober 2023 mit Klimaaktivistin Lena Schilling.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ direkt auf der Website der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

