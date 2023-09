Samstag: Alszeilenmarkt feiert Geburtstag

Wochenmarkt in Hernals begeht seinen 2. Jahrestag

Wien (OTS) - Jeden Samstag wird er abgehalten – und das nun schon seit 2 Jahren: der Alszeilenmarkt am Leopold-Kunschak-Platz in Hernals. Anlässlich dieses kleinen Jubiläums lädt das Marktamt gemeinsam mit den Marktunternehmen vom Alszeilenmarkt am Samstag, den 16. September 2023 von 9.00 bis 16.00 Uhr zu einem Geburtstagsfest ein.

Neben kulinarischen Spezialitäten warten viele Attraktionen für Jung und Alt, wie ein Kunst- und Haustiermarkt, Livemusik mit Patricia Hill, sowie eine Hüpfburg und Kinderschminken für die kleinen Gäste. Zu gewinnen gibt es auch etwas: Bei der großen Tombola werden viele attraktive Preise verlost.

Aus Markt auf Probe wird ständige Institution

Der Alszeilenmarkt begann als sogenannter Markt auf Probe im September 2021. Damals wurde an sechs aufeinanderfolgenden Samstagen die Akzeptanz in der Bevölkerung getestet. Das Ergebnis war eindeutig, die Besucher*innen haben den Markt ab der ersten Minute angenommen, sodass er vom Marktamt zu einem regelmäßigen Wochenmarkt umgewandelt wurde.

Nähere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 - 8090. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.

