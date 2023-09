Grüne/Schwarz: Wir sorgen dafür, dass die Teuerungskrise nicht zum Geschäftsmodell für Energiekonzerne wird

Mit strengerer Zufallsgewinnsteuer steigt der Anreiz für fossile Energiekonzerne, die aktuell steigenden Ölpreise nicht in voller Höhe an Kund:innen weiterzugeben

Wien (OTS) - „Im heutigen Budgetausschuss wurde eine Verschärfung der Zufallsgewinnsteuer für fossile Energiekonzerne auf den Weg gebracht. Steuerpflichtige Gewinne von fossilen Energieunternehmen, die mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt der Vorkrisengewinne liegen, sind durch die Neuregelung von der Zufallsgewinnsteuer betroffen. Bisher war das erst ab 20 Prozent der Fall“, sagt Jakob Schwarz, Steuersprecher der Grünen.



„Ich erwarte mir davon eine spürbare Entlastung. Bereits im November letzten Jahres haben wir die Zufallsgewinnsteuer für Energiekonzerne eingeführt, die die EU-Vorgabe in sämtlichen Dimensionen übertrifft: Sie gilt für einen längeren Zeitraum und besteuert auch stärker als die entsprechende Richtlinie verlangt. Im Mai wurde bereits die Zufallsgewinnsteuer für die Stromerzeuger verschärft, in Hinblick auf die aktuell steigenden Ölpreise schärfen wir sie jetzt auch für die fossilen Energiekonzerne noch einmal nach“, erläutert Schwarz.



Betroffene Unternehmen müssen dank der heute auf den Weg gebrachten Änderung rückwirkend für das gesamte Kalenderjahr 2023 einen höheren Energiekrisenbeitrag zahlen und damit ihren gerechten Beitrag für die Bewältigung der Teuerungskrise leisten. „Damit sorgen wir auch in diesem Jahr dafür, dass die Teuerungskrise nicht zum Geschäftsmodell für Energiekonzerne wird”, sagt Schwarz.



“Die Verschärfung entlastet die Bürger:innen in Österreich. Denn mit der strengeren Abgabe steigt der Anreiz für Energiekonzerne, die aktuell steigenden Ölpreise nicht in voller Höhe an ihre Kund:innen weiterzugeben. Unternehmen werden sich zweimal überlegen, ob sie ihre Preise an der Zapfsäule erhöhen, wenn sie den daraus resultierenden Gewinn zum Großteil wieder abgeben müssen. Wir halten also unser Versprechen und sorgen damit für gerechte Entlastung in der Teuerungskrise”, freut sich Schwarz.

