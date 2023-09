Kein BPA im Trinkwasser

Österreichisches Trinkwasser ist sicher

Wien (OTS) - Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) nimmt die neue EU-Studie („Human exposure to Bisphenol A in Europe“, EAA 2023) zum Anlass, um darauf hinzuweisen, dass im österreichischen Trinkwasser kein Bisphenol A (BPA) enthalten ist.

„ Das Trinkwasser in Österreich ist sicher und BPA-frei “, sagt ÖVGW-Präsident Ing. Wolfgang Nöstlinger, MSc MBA. Das bestätigt auch eine Schwerpunktaktion der AGES (A-031-18, April 2019), in der Trinkwasserproben auf ausgewählten Alkylphenole (4-Nonylphenol, Bisphenol A, Bisphenol S) untersucht wurden. In den 259 österreichweiten Trinkwasserproben konnte in keiner BPA nachgewiesen werden.

„ Bei der erwähnten EU-Studie über die Aufnahme von der gesundheitsschädlichen Chemikalie BPA im Körper von Menschen muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass das BPA im Urin der Studien-Teilnehmer nachgewiesen wurde. BPA ist in zahlreichen Getränke- und Lebensmittelverpackungen enthalten, sodass Verbraucher beim Essen und Trinken damit in Berührung kommen “, so der Sprecher der Wasserversorger, Wolfgang Nöstlinger.

Schutz des Grundwassers

Österreich ist in der beneidenswerten Situation, über ausgezeichnetes Trinkwasser zu verfügen. Das Trinkwasser stammt zu 100 % aus gut geschützten Quellen und Brunnen. „ Unser Trinkwasser unterliegt strengen Kontrollen. Die Trinkwasserversorger sind dazu verpflichtet, das gewonnene Grundwasser von der Quelle bis zum Zapfhahn engmaschig zu kontrollieren und garantieren den Konsumentinnen und Konsumenten sicheres Trinkwasser in bester Qualität “, sagt Nöstlinger.

Österreichs Grundwasser ist zwar durch die natürliche Filterfunktion des Bodens besonders gut vor Verunreinigungen wie etwa Mikroplastik oder Bakterien geschützt, jedoch kann alles, was Industrie, Landwirtschaft und private Haushalte ins Wasser ableiten, sich im Umweltkreislauf wiederfinden. „ Die ÖVGW befürwortet daher den in der EU-Trinkwasserrichtlinie vorgegebenen Parameterwert für Bisphenol A (BPA) von 2,5 µg/l (Mirkogramm pro Liter) “, sagt Präsident Wolfgang Nöstlinger.

Die ÖVGW

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) ist die einzige, unabhängige und freiwillige Interessensvertretung für die österreichischen Trinkwasserversorger. Sie zählt über 275 Unternehmen aus dem Wasserbereich zu ihren Mitgliedern. Über Kooperationen mit Landesverbänden vertritt die ÖVGW mehr als 2.000 Wasserversorger. Diese beliefern rund 80 % der zentral versorgten Bevölkerung mit Trinkwasser. Das österreichische Trinkwasser wird zu 100 % aus Grund- und Quellwasser gewonnen, welches Großteils nicht aufbereitet werden muss. Für die ÖVGW steht daher der Schutz des Grundwassers und die sichere Versorgung der Bevölkerung mit natürlichem, hochqualitativem Trinkwasser in Zeiten des Klimawandels im Fokus.

