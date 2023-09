Ortsdurchfahrt von Mitterfeld neugestaltet und verkehrssicher ausgebaut

Arbeiten für ersten Abschnitt abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - Heute wurde der erste Abschnitt für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Mitterfeld (Bezirk St. Pölten-Land) im Zuge der Landesstraße L 110 für den Verkehr freigegeben. Seit kurzem sind die Arbeiten für den ersten rund 310 Meter langen Abschnitt abgeschlossen. Die Sanierung der rund einen Kilometer langen Ortsdurchfahrt von Mitterfeld im Gemeindegebiet von Kasten bei Böheimkirchen wird abschnittsweise bis 2025 durchgeführt. Zielsetzung ist es, die Verkehrssicherheit und die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger von Mitterfeld zu erhöhen.

Für 2024 ist die Neugestaltung des rund 250 Meter langen Abschnitts im Bereich des nordwestlichen Ortsbeginnes zur Umsetzung geplant. 2025 soll dann der rund 440 Meter lange südöstliche Bereich der Ortsdurchfahrt folgen. Bei diesem Projekt wird ein besonderes Augenmerk auf durchgängige Gehsteige, geordnete Abstellflächen und auch auf eine attraktive Grünraumgestaltung gelegt. Die Landesstraße L 110 ist im Ortsgebiet von Mitterfeld mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 2.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

An der Landesstraße L 110 wird der gesamte Konstruktionsaufbau der Fahrbahnen erneuert, die bestehenden Gehsteige werden saniert und verbreitert beziehungsweise wo es die örtlichen Verhältnisse zulassen, neu angelegt. Durch die Anordnung einer Steinschlichtung konnte die Fahrbahn der L 110 verbreitert und somit eine Engstelle beseitigt werden. Neue Abstellplätze bieten in Zukunft ausreichend Platz für den ruhenden Verkehr. Neue Grüninseln strukturieren die Ortsdurchfahrt und dadurch wird auch das optische Erscheinungsbild verbessert. Die Arbeiten für den ersten Abschnitt wurden unter Totalsperre mit entsprechender Umleitung durch die Firma Gebrüder Haider in einer Bauzeit von rund drei Monaten durchgeführt. Die Kosten für den ersten Abschnitt belaufen sich auf rund 750.000 Euro, wobei etwa 230.000 Euro auf das Land Niederösterreich und rund 520.000 Euro auf die Gemeinde Kasten bei Böheimkirchen entfallen. Insgesamt werden für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt rund 2,5 Millionen Euro (Land rund 0,8 Millionen Euro, Gemeinde Kasten bei Böheimkirchen 1,7 Millionen Euro) investiert.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse