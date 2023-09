Samariterbund Wien: Gemeinsame Kürbis-Ernte beim Adamah BioHof

Direkt vom Acker in den Samariterbund-Sozialmarkt: Adamah BioHof unterstützt mit Hokkaido-Nachernte.

Wien (OTS) - Gemeinsam mit zehn Freiwilligen bestellte der Samariterbund Wien am Donnerstag, 14. September, die Felder des Adamah BioHofs im Marchfelder Glinzendorf. Gründer Gerhard Zoubek freute sich über die Initiative: „Die Ernte unserer Hokkaidos ist grundsätzlich erledigt. Zurück bleiben leider immer zahlreiche Exemplare, die zu klein, zu groß oder ein bisserl zu krumm für den Endabnehmer sind. Nur – geschmacklich besteht ja überhaupt kein Unterschied zu den ‚Hinguckern‘, diese Lebensmittel haben trotzdem einen Wert! Wir freuen uns also immer über Abnehmer, deshalb möchten wir am Donnerstag auch gemeinsam anpacken.“

Mit angepackt haben auch freiwillige Helfer:innen vom Österreichischen Ökologie Institut, das schon vor Jahren das gemeinsame Projekt „Lebensmitteldrescheibe“ ins Leben gerufen hat - um u.a. auch bereits zu Mahlzeiten verwandelten Lebensmitteln eine zweite Chance zu geben. Diese werden etwa von Caterern und Kantinenbetreibern zur Verfügung gestellt und in den Sozialmärkten des Samariterbund Wiens ausgegeben.

„Das Leben wird teurer, das spüren leider immer mehr Menschen beim täglichen Einkauf. Viele von ihnen weichen gezwungenermaßen in die günstigen Sozialmärkte aus. Wir sind stets bemüht, mehr Unterstützer, die bereit sind Lebensmittel zu spenden, zu gewinnen, um unsere Kundinnen und Kunden weiterhin gut versorgen zu können. Die Versorgung wäre aber ohne das Engagement unserer freiwilligen Helfer so nicht möglich“, sagt Georg Jelenko, Leiter der Sozialmärkte des Samariterbund Wiens. „Mit dieser Aktion können wir unsere Kund:innen mit regionalen, saisonalen und vor allem zu hundert Prozent Bio-Produkten versorgen – es geht uns dabei auch um Wertschätzung für Lebensmittel!“

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter Samariter Bund LV Wien

Bertram Gross

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Mobil +43 (0)664 629 17 47

bertram.gross @ samariterbund.net

www.samariterwien.at