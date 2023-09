Morgen: 150 Jahre Meidlinger Markt

Wien (OTS) - In Meidling steht morgen ein großes Fest bevor – gefeiert wird das Jubiläum zum 150. Bestandsjahr des Meidlinger Marktes.

Das Programm im Detail:

14.00 Uhr – Eröffnung der historischen Ausstellung und Präsentation der Publikation „Alte Marktansichten. 150 Jahre Meidlinger Markt.“

14.30 Uhr – 17.30 Uhr Podiumsdiskussionen

17.30 Uhr – Canarro mit Orsolya Sapszon (Swing Manouce Concert)

19.00 Uhr – Longfield Gospel Choir

20.30 Uhr – Amore Italiano (Italo Hits)

Geschichte Meidlinger Markt

Der Meidlinger Markt wurde am 15. Mai 1873, somit noch lange vor der Eingemeindung von Meidling, von der Gemeindevertretung Unter-Meidling im Beisein von Marktamtsdirektor Joseph Zecha eröffnet. Industrielle Revolution, Gründerzeit, Börsenkrach, zwei Weltkriege und schließlich die zweite Republik Österreich und den Wiederaufbau, all das hat der Meidlinger Markt mit- und überlebt. Auch die Digitalisierung des Alltags und unzählige Supermärkte konnten ihm nichts anhaben. Einen kleinen Durchhänger durchlebte der Markt Anfang der 2000er-Jahre, als in ganz Wien das Interesse an den Märkten am Schwinden war. Dank einer „Wiederbelebungs-Initiative“ des Marktamtes inklusive umfangreicher Sanierungsarbeiten und mit Hilfe einiger innovativer Standler*innen konnte aber auch diese kleine Krise überwunden werden. Der Meidlinger Markt boomt und feiert zu recht morgen groß!

Nähere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 - 8090. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hengl

Mediensprecher des Marktamtes

Telefon: 01 4000 59255

E-Mail: alexander.hengl @ wien.gv.at

www.marktamt.wien.at