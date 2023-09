AFRIKA UND KOREA TREFFEN SICH IN PARIS ZU EINEM WEGWEISENDEN WIRTSCHAFTSGIPFEL

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Der Afrika-Korea-Wirtschaftsgipfel wurde im Peninsula Hotel in Paris von der Korea-Afrika-Stiftung und der Koreanischen Industrie- und Handelskammer (KCCI) mit Unterstützung desMinisteriums für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Korea ausgerichtet. Das Thema des Wirtschaftsgipfels lautete „Afrikanisch-koreanische Partnerschaft in einer Ära des großen Wandels."

Führende politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer aus Afrika und der Republik Korea kamen am Dienstag in Paris zusammen, um Gespräche über die regionale Integration, die industrielle Produktivität und Möglichkeiten zur Förderung von Wirtschaftswachstum und Zusammenarbeit zu führen.

Über 150 Führungskräfte nahmen am Afrika-Korea-Wirtschaftsgipfel teil. Zu den Rednern auf der Veranstaltung gehörten Wamkele Mene, Generalsekretär der African Continental Free Trade Area (AfCFTA), Albert Muchanga, Kommissar für Handel und Industrie der Afrikanischen Union (AU), Jang Sung-min, Sonderbeauftragter und Erster Sekretär des Präsidenten für Zukunftsstrategie der Republik Korea, Mzé Abdou Mohamed Chanfiou, Finanzminister der Union der Komoren, Sim Thsabalala, CEO der Standardbank und Yu Jeong-joon, stellvertretender Vorsitzender der SK-Gruppe.

Lyeo Woon-ki, Präsident der Korea-Afrika-Stiftung, erklärte: „Dieser Gipfel wurde organisiert, um den Grundstein für den im nächsten Jahr geplanten „Korea-Afrika-Gipfel 2024" zu legen und koreanischen Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, Strategien für den Markteintritt in Afrika zu erkunden und ihr Verständnis für Kooperationsmaßnahmen zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf die Phase der vollständigen Umsetzung der AfCFTA, die im Jahr 2021 begann." Die koreanische Regierung plant, den Korea-Afrika-Gipfel im Jahr 2024 in Korea auszurichten.

Die AfCFTA ist die umfangreichste Freihandelszone seit der Gründung der Welthandelsorganisation (WTO), sowohl im Hinblick auf die geografische Ausdehnung als auch auf die Anzahl der teilnehmenden Länder. Vierundfünfzig der 55 Länder der Afrikanischen Union (mit Ausnahme Eritreas) sind Mitglieder der Organisation, die 1,3 Milliarden Menschen repräsentiert und deren Wirtschaftsblock ein kollektives BIP von 3,4 Billionen Dollar aufweist.

Auf dem Gipfel gab es Präsentationen und ausführliche Diskussionen zu Themen wie wirtschaftliche Integration, Handel, Industrialisierung und Produktivitätslücken sowie Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit koreanischen Unternehmen und Investoren aus verschiedenen Branchen wie Landwirtschaft, Bergbau, Energie, erneuerbare Energien, Fertigung und Digitalisierung.

Der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sagte in einer Videobotschaft, die anlässlich der Veranstaltung ausgestrahlt wurde: „Der Afrika-Korea-Wirtschaftsgipfel ist eine ausgezeichnete Initiative". Er fügte hinzu: „Afrika steht an einem entscheidenden Punkt und der Kontinent tritt in eine neue Phase der leistungsstarken wirtschaftlichen Integration ein."

„Afrika entwickelt sich rasch zum größten Wachstumsmarkt der Welt", sagte Ban weiter und betonte: „Ohne Afrika sind wir nicht in der Lage, die grüne Revolution voranzutreiben oder uns mit drängenden globalen Problemen wie der Klimakrise auseinanderzusetzen."

Wamkele Mene, Generalsekretär der AfCFTA, äußerte sich während der Sitzung an diesem Tag mit den Worten: „Die Herausforderungen in Afrika sind auch eine Chance für Investoren. „Hyundai" könnte Produktionsstandorte in Afrika bauen und „Samsung" könnte seine Produktionsstandorte ausbauen, nicht nur in Südafrika und Ägypten, wie es derzeit der Fall ist."

Choi Kyong-lim, ehemaliger koreanischer Vertreter der WTO-CTG, erklärte: „Geografisch betrachtet ist Korea ein sehr kleines Land, aber unser Handelsvolumen ist das absolute Gegenteil, da wir zu den größten Volkswirtschaften der Welt gehören. Das Handelsvolumen zwischen Afrika und Korea beträgt jedoch weniger als 2 Prozent." Er ermutigte die Teilnehmer, „sich für die Stärkung der wirtschaftlichen Partnerschaft zwischen Afrika und Korea einzusetzen."

Choi erwähnte auch den im Jahr 2024 stattfindenden Korea-Afrika-Gipfel und forderte Afrika auf, die Busan EXPO 2030 zu unterstützen, die eine bedeutende Geschäftsmöglichkeit für Afrika darstellen würde.

Jang Sung-min, Sonderbeauftragter und Erster Sekretär des Präsidenten für Zukunftsstrategie der Republik Korea, der den Präsidenten Yoon Suk-yeol bei der Veranstaltung vertrat, sagte: „Afrika entwickelt sich zum größten und wichtigsten Wachstumszentrum der Welt. Große Anstrengungen im Hinblick auf die regionale Integration mit der AfCFTA werden das Tor zu Afrikas grenzenlosem Potenzial sein. Ein wohlhabendes Afrika steht nicht nur mit der internationalen Gemeinschaft, sondern auch mit Korea im Einklang und schafft aufgrund der für beide Seiten vorteilhaften echten Partnerschaft neue Marktchancen für den koreanischen Privatsektor."

Albert Muchanga, Kommissar für Handel und Industrie der AU, der an einer Diskussionsrunde über die Industrie und die große Produktivitätslücke in Afrika teilnahm, erklärte, dass „die Steigerung des Produktivitätswachstums für ein integratives Wachstum und eine nachhaltige Entwicklung in ganz Afrika unerlässlich ist." Er erklärte: „Die Erfahrung der koreanischen Entwicklung, die Produktivitätslücke durch Investitionen in die Entwicklung und Nutzung des Humankapitals zu überwinden, ist eine Lehre für Afrika und mithilfe der Partnerschaft zwischen Korea und Afrika wird der Kontinent zu einem wichtigen Motor für das weltweite Wirtschaftswachstum werden."

Yu, Vizepräsident für internationale Kooperation bei der SK-Gruppe, dem zweitgrößten koreanischen Mischkonzern, sagte: „Ich fühle mich geehrt, an diesem Wirtschaftsgipfel teilzunehmen, der neue Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zwischen dem koreanischen Privatsektor und den afrikanischen Ländern aufzeigen wird." Er erklärte weiter: „Angesichts des unbegrenzten Geschäftspotenzials des Kontinents ist es von entscheidender Bedeutung, die bilateralen Beziehungen zu stärken und unser Verständnis für die afrikanischen Nationen zu verbessern."

„Dieser Gipfel ist von noch größerer Bedeutung, da er mehr als nur ein Wirtschaftsforum ist", sagte Lyeo Woon-Ki, Präsident der Korea-Afrika-Stiftung, und äußerte seine Hoffnung, dass dieser Gipfel eine gute Gelegenheit für die Gestaltung neuer Kooperationsinitiativen zwischen Korea und Afrika sein wird.

