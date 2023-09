Die Bristol Rovers starten zusammen mit Axess und Ticketmaster in eine neue Ära!

Gemeinsam bieten die drei für alle Fans im Memorial Stadium die beste Zutrittskontrolle als auch Ticketing-Lösung.

Anif/Salzburg (OTS) - Im Mittelpunkt dieser neuen Partnerschaft steht die Einführung von Axess Software als auch Scanning-Hardware im Stadion. Axess ist seit jeher führend, wenn es um die Installation von Zutrittssystemen in neuen Stadien auf der ganzen Welt geht. Wie zum Beispiel in der Climate Pledge Arena in Seattle, der Nokia Arena in Finnland oder dem BMO Stadium (LAFC) in Kalifornien. Die Herausforderung in Bristol bestand darin, die vorhandenen Drehkreuze des Rover Memorial Stadium nachträglich mit Axess Scannern auszustatten – eine willkommene Challenge für das Axess Team, welches damit ein weiteres Projekt erfolgreich realisierte.

Peter Oliver, Managing Director Axess UK, sagt: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit den Bristol Rovers und Ticketmaster bei der Einführung unserer hochwertigen Axess-Stadionzutrittssysteme in Grossbritannien. In einem etablierten Markt sind Qualität und Zuverlässigkeit genauso wichtig wie Innovation, da sich auch die Fussballwelt immer mehr auf digitale Tickets zubewegt" .

Im Rahmen des Umbaus im Sommer wurden alle bestehenden Drehkreuze im „The Mem“ mit neuen Axess SMART SCANNER 600 NFC ausgerüstet. Zusätzlich stehen den Ordnern nun auch neue Axess HANDHELDS (Handscanner) zur Verfügung, mit denen sie die Fans in allen Bereichen des Stadions betreuen können.

Pete Weymouth, Retail and Ticketing Manager des Clubs, kommentiert: „Der Verein verzeichnete eine Rekordzahl von Dauerkarteninhabern für die Saison 2022/23. Dank der direkten Verknüpfung von Ticketing und Zutritt, kann die Verwaltung aus einer Hand realisiert werden, womit sich für uns im Club die Abläufe wesentlich reibungsloser gestalten. Zu Beginn der letzten Saison hatten wir mit einigen Herausforderungen zu kämpfen und es hat uns viel Arbeit gekostet, zwischen den verschiedenen Plattformen der Unternehmen, mit denen wir gearbeitet haben, zu wechseln. Die Zusammenarbeit mit Ticketmaster und Axess war essentiell, um uns wieder dorthin zu bringen, wo wir sein wollten. Und jetzt, da wir mit dem neuen System arbeiten, bin ich zuversichtlich, dass wir unseren Fans in der aktuellen Saison einen Service bieten können, der ihre Erwartungen übertrifft.“

Mit dem Bau der neuen Tribüne im Südteil des Stadions hat der Verein beschlossen, für die Saison 2023/24 auch neue Dauerkarten an die Fans auszugeben. Gerade dafür war es ebenso wichtig, die richtigen Zugangskontrollprozesse einzurichten.

Das Axess-System bietet den Fans die Wahl zwischen ausgedruckter Eintrittskarte, Ticket am Handy oder der Verwendung von NFC-basierten kontaktlosen Tickets. Da im Memorial Stadium zum ersten Mal seit Jahren wieder mehr als 12.000 Zuschauer erwartet werden ist es wichtig, dass das Betriebsteam genau weiß, wer sich im Stadion befindet. Die Integration von Axess Systemen und TM1, welche auf einer direkten Anbindung der Axess-Scanner und der TM-Datenbank basiert, wird dies für den Verein ermöglichen und perfekten Überblick bieten.

Christian Heidegger, Head of Stadia Business Unit bei Axess, freut sich über die Entwicklung: „Großbritannien ist ein großer und etablierter Markt, seit der Covid-19-Pandemie haben sich auch hier die Anforderungen und Bedürfnisse geändert. Wir freuen uns, mit den Bristol Rovers diese wichtigen digitalen Schritte zu unternehmen."

Tom Gorringe, CEO der Rovers, fügt hinzu: „Für uns war es ganz einfach: Wir haben uns für das Axess Zutrittssystem entschieden, um unseren Fans ein modernes Stadionerlebnis bieten zu können. Schon beim ersten Treffen mit Axess waren wir sehr beeindruckt vom Team, der Technik und der Bereitschaft, mit uns partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Wenn die Fans in der kommenden Saison wieder ins Memorial-Stadion kommen, werden wir ihnen zeigen, dass wir nicht den ganzen Sommer über die Hände in den Schoß gelegt haben, sondern dass wir uns bemüht haben, die Standards zu verbessern.“

Bristol Rovers fügt sich in eine Reihe von Stadien ein, die eine Partnerschaft mit Axess und Ticketmaster eingegangen sind. Das Hard Rock Stadium in Miami, Heimat der Dolphins und des Miami F1 Grand Prix in den USA, sind zwei von vielen US-Vorzeigekunden. In Neuseeland ist das Eden Park Stadion unlängst mit Axess Systemen ausgestattet worden. In Europa sind es unter anderen der Borussia Park in Dortmund, in Holland das Fortuna-Sittard Stadion oder das Red Bull Stadion in Salzburg. Weitere britische Stadien sind in Planung.

