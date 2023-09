SPÖ-Tanzler zum Sitzenbleiben: „Belastung, die Kindern von den Schultern genommen werden könnte“

Gezielte Unterstützung für Schüler:innen mit Nachprüfung

Wien (OTS/SK) - 25.057 Kinder und Jugendliche sind in diesem Schuljahr sitzengeblieben. 25.057 Schulkarrieren sind damit um ein Jahr verlängert. Das müsste nicht so sein, meint SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler: „Viele Wiederholungen könnten vermieden werden, wenn Kinder und Jugendliche die Unterstützung bekommen würden, die sie im Falle einer Nachprüfung brauchen.“ ****

Tanzler spricht damit das von der SPÖ vorgestellte Modell der Ausweitung der Sommerschule zur gezielten Vorbereitung auf Nachprüfungen an. „Schüler:innen müssen über neun Wochen im Sommer den Stoff eines ganzen Jahres nachholen – ohne jegliche Unterstützung. Dass an dieser Mammutaufgabe viele scheitern, ist wirklich nicht verwunderlich“, so Tanzler. Im SPÖ-Modell ist vorgesehen, dass Schüler:innen, die eine Nachprüfung im Herbst haben, in den letzten beiden Schulwochen vor den Sommerferien gemeinsam mit ihren Lehrer:innen einen Lernplan für den Sommer ausarbeiten, dem sie dann in den Ferien folgen können. Im Rahmen der Sommerschule könnten dann noch gezielt mögliche Wissenslücken geschlossen und auf die Nachprüfung vorbereitet werden. „Ein Jahr wiederholen zu müssen ist für viele Kinder und Jugendliche eine große Belastung, die mit gezielter Unterstützung von ihren Schultern genommen werden kann. Es liegt am politischen Willen, diese Hilfe umzusetzen“, fordert die Bildungssprecherin die Bundesregierung zu konkreten Schritten auf. (Schluss) ts/up

