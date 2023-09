SOS-Kinderdorf unterstützt Nothilfe in Marokko nach Erdbebenkatastrophe

Das SOS-Kinderdorf Ait Ourir leistet vor Ort rasch und unbürokratisch Hilfe. Aktuelles Videomaterial zeigt wie geholfen wird.

Wien (OTS) - Nach dem schweren Erdbeben in Marokko ist die Zahl der Todesopfer und Verletzten weiter gestiegen. Als besonders vulnerable Gruppe brauchen gerade Kinder und Familien jetzt rasch Hilfe, etwa 100.000 Kinder sind von dem Beben betroffen. SOS-Kinderdorf ist seit über 40 Jahren im Land aktiv. Das SOS-Kinderdorf Ait Ourir leistet unbürokratisch Hilfe. Mit Geldspenden aus Österreich kann Kindern und Familien geholfen werden, die alles verloren haben.

Immer noch werden Tote aus den Trümmern geborgen, die Zerstörungen sind gewaltig, die Menschen in Panik. Viele Familien haben Angst vor Nachbeben und harren mit ihren Kindern im Freien aus. „Unsere Kolleg*innen vor Ort helfen aktuell mit Erstversorgungsmaßnahmen wie die Verteilung von Nahrungsmitteln, Zelten, Hygiene-Artikeln, Medikamenten, Decken und Kleidung. Die psychosoziale Betreuung der Familien und Kinder, sowie Unterbringungen sind ein weiterer Fokus. Das Wohl der Kinder steht dabei für uns im Vordergrund. Jede finanzielle Unterstützung ist jetzt sehr wertvoll.“, so Christian Moser, Geschäftsführung SOS-Kinderdorf.

SOS-Kinderdorf Nothilfe-Aktivitäten

SOS-Kinderdorf ist seit über 40 Jahren in Marokko aktiv. Das SOS-Kinderdorf Ait Ourir ist nur eine halbe Stunde von Marrakesch entfernt. „Die Kinder waren sehr verängstigt, als sie die Erschütterungen spürten, aber zum Glück wurden unsere Häuser nicht beschädigt. Die Kinder und Jugendlichen sowie die Betreuer*innen und Pflegefamilien sind wohlauf und in Sicherheit. Auch allen Mitarbeiter*innen geht es gut", sagt Samya El Mousti, die nationale Leiterin der SOS-Kinderdörfer in Marokko.

Neben Soforthilfemaßnahmen, Verteilung von Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln, Medikamenten und Kleidung unterstützt SOS-Kinderdorf mit psychologischen Betreuungen der Familien und Kinder vor Ort. Das SOS-Kinderdorf in Ait Ourir bereit sich aktuell auf die Aufnahme von ca. 50 Familien vor.



Spenden aus Österreich sind nun sehr wichtig, um Kindern und Familien im Erdbebengebiet zu helfen. Weitere Informationen gibt es unter:

www.sos-kinderdorf.at/nothilfe-marokko



Aktuelles Video Material von SOS-Marokko: https://we.tl/t-QVugsc0iyQ (Quelle: SOS-Kinderdorf Marokko)





Kontoverbindung:

SOS-Kinderdorf

IBAN: AT46 1644 0001 4477 4477

BIC: BTVAAT22

Kennwort: Marokko





Rückfragen & Kontakt:

SOS-Kinderdorf

Theresia Verweyen

+43 676 88144 243

theresia.verweyen @ sos-kinderdorf.at