KORREKTUR: Pressekonferenz: Präsentation des Pilotprojekts zur Kostentransparenz in der Grundversorgung

Pressekonferenz mit Innenminister Gerhard Karner, Stadtrat Peter Hacker und EY-Director Sandra Mahr am 15. September 2023, 9 Uhr, Innenministerium

Wien (OTS) - Korrekturhinweis: Bei der Datumsangabe muss es richtigerweise 15. September 2023 heißen.

Innenminister Gerhard Karner, Stadtrat Peter Hacker und Sandra Mahr, Director in der Strategieberatung von EY Österreich, laden am 15. September 2023 herzlich zur Präsentation des Pilotprojekts zur Kostentransparenz in der Grundversorgung.

Das Innenministerium und die Stadt Wien starten ein Pilotprojekt für die Grundversorgung. Das so genannte „Transparente Realkostenmodell“ wird zunächst für Kinder, Jugendliche und Personen mit erhöhtem Pflegebedarf angewendet; ab 2024 soll dieses Modell in die Regelbetreuung übergehen. Ziele sind weniger Bürokratie, mehr Transparenz und eine gerechte Aufteilung realer Kosten.

Wann: 15. September 2023, 9 Uhr.

Ort: Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien, Festsaal.

