Vorarlberger Erstklässlerinnen und Erstklässler „Sicher unterwegs“ mit dem ORF Vorarlberg

ORF-Vorarlberg-Sicherheitswesten für bessere Sichtbarkeit am Schulweg an rund 5.000 Kinder verteilt

Wien (OTS) - Freudige Aufregung herrschte am Donnerstag, 14. September 2023, in der ersten Klasse der Volksschule St. Anton im Montafon: Vertreter von ORF Vorarlberg, Land Vorarlberg, Vorarlberger Landesversicherung (VLV), illwerke VKW und Wirtschaftskammer Vorarlberg haben die Schülerinnen und Schüler besucht, um ihnen persönlich ihre kostenlosen ORF-Sicherheitswesten zu überreichen. Volksschuldirektor Sascha Walch und Klassenlehrerin Sabine Bachmann freuten sich mit den Kindern über dieses praktische Geschenk. Den beteiligten Einrichtungen und Unternehmen ist es ein großes Anliegen, mit dieser Initiative einen aktiven Beitrag zur Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr zu leisten.

Für knapp 5.000 Kinder in Vorarlberg hat in diesen Tagen erstmals die Schule begonnen. Viele von ihnen legen den täglichen Schulweg zu Fuß zurück. Damit sie alle im Straßenverkehr gut sichtbar sind, gibt es die Initiative „Sicher unterwegs“ des ORF Vorarlberg. Rechtzeitig zum Schulanfang wurden alle Vorarlberger Volks- und Sonderschulen mit kostenlosen ORF-Sicherheitswesten beliefert. Die Klassenlehrerinnen und -lehrer verteilen diese an ihre Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen.

Starke Partner für Verkehrssicherheit

Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink, Angelika Walser (Verkehrs-und Mobilitätsbildung der Bildungsdirektion Vorarlberg), Wilfried Hopfner (Präsident Wirtschaftskammer Vorarlberg), Robert Sturn (Direktor Vorarlberger Landesversicherung VLV), Andreas Neuhauser (Kommunikationschef illwerke VKW) und Markus Klement (Landesdirektor ORF Vorarlberg) haben gemeinsam die Sicherheitswesten an die Erstklässlerinnen und Erstklässler der Volksschule St. Anton im Montafon ausgegeben.

Miteinander, füreinander, gemeinsam „Sicher unterwegs“

Sichtbarkeit im Straßenverkehr – vor allem in der dunklen Jahreszeit – ist besonders wichtig, um Unfälle zu vermeiden. Genauso wichtig ist, dass sich alle größeren Verkehrsteilnehmenden sorgsam im Straßenverkehr fortbewegen und auf die Kinder achten, damit diese sicher in die Schule und wieder nach Hause kommen. Denn miteinander und füreinander sind alle gemeinsam „Sicher unterwegs“.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Jedes Jahr zum Schulstart machen wir mit unserer Initiative ‚Sicher unterwegs‘ auf die jungen Verkehrsteilnehmenden aufmerksam. Mit den ORF-Sicherheitswesten sind die Kinder auf ihrem Schulweg besser sichtbar – so sollen Unfälle im Straßenverkehr vermieden werden. Ich danke allen Projektpartnern, dass wir gemeinsam initiativ sind für die Sicherheit der Jüngsten.“

