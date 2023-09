Lotto: Am Sonntag wartet ein Jackpot mit 1,4 Mio. Euro

Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl geht es um einen 180.000 Euro Jackpot

Wien (OTS) - Für die Lotto Ziehung am Mittwoch hatte keine bzw. keiner der Spielteilnehmer:innen die „sechs Richtigen“ getippt. Mit den Zahlen 1, 6, 7, 8, 34 und 35 hatte auch niemand einen richtigen Tipp für einen Fünfer mit Zusatzzahl abgegeben, weder mit einem vom Computer generierten Quicktipp noch per selbst ausgefüllten Tippschein. Im Jackpot für den Sechserrang warten nun am kommenden Sonntag 1,4 Millionen Euro. Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl wird ein Jackpot mit 180.000 Euro erwartet.

LottoPlus

Auch die LottoPlus Ziehung endete ohne einen Sechser. Die Gewinnsumme aus dem Sechserrang wurde daher gemäß den Spielbedingungen auf die Fünfer aufgeteilt. Die 32 LottoPlus Fünfer gewinnen damit je 7.459,90 Euro. Bei der nächsten Ziehung werden für den LottoPlus Sechser 250.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es einen Sologewinn des Jackpots in Kärnten. Die oder der Spielteilnehmer:in hatte auf einem EuroMillionen Tippschein dank eines einzigen ausgefüllten Quicktipps in der dritten von fünf gespielten Runden den Joker geknackt. Der Gewinn beträgt 355.947,00 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. September 2023

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 616.959,07 – 1,4 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 83.289,47 55 Fünfer zu je EUR 1.570,40 144 Vierer+ZZ zu je EUR 192,70 3.073 Vierer zu je EUR 52,70 3.626 Dreier+ZZ zu je EUR 19,10 52.097 Dreier zu je EUR 5,30 137.374 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 1 6 7 8 34 35 Zusatzzahl 43

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. September 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 32 Fünfer zu je EUR 7.459,90 1.784 Vierer zu je EUR 22,60 30.424 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 20 22 29 33 35 39

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. September 2023

1 Joker EUR 355.947,00 11 mal EUR 10.000,00 80 mal EUR 1.000,00 750 mal EUR 100,00 7.914 mal EUR 10,00 77.146 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 2 9 0 4 1 6

