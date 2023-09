Währing: Kunst-Projekt „artwalk18“ am 23.9. und 24.9.

Wien (OTS/RK) - Die Vereinigung „art18 – vernetzte kunst währing“ lädt am Samstag, 23. September, und am Sonntag, 24. September, zum jährlichen Kunst- und Kultur-Spaziergang „artwalk18“ ein. Über 80 Künstler*innen aus dem 18. Bezirk, von Maler*innen und Grafiker*innen bis zu Fotograf*innen und Bildhauer*innen, sind jeweils von 14.00 bis 19.00 Uhr an 44 Standorten (zum Beispiel Ateliers, Galerien, Werkstätten und Innenhöfe) anwesend. Die Kreativen geben Auskunft über ihr Schaffen und freuen sich auf interessante Begegnungen. Überall ist der Zutritt gratis. Eine umfassende Projekt-Beschreibung mit allen Teilnehmer*innen und Adressen publiziert „art18“ im Internet: www.art18.at.

Auskunft: Telefon 0680/13 11 289 und E-Mail art18@art18.at

Heuer wird die durch den Bezirk geförderte Kunst-Aktion schon zum 10. Mal durchgeführt. Die Eröffnung findet am Samstag, 23. September, um 12.00 Uhr, auf dem Aumannplatz in Währing statt. Das Publikum erwartet ein melodiöses Programm mit der Kapelle „All Arrabbiata“. Zur Feier des 10-Jahre-Jubiläums haben die Organisator*innen eine Auftaktveranstaltung („Opening-Event“) auf die Beine gestellt, die am Donnerstag, 21. September, ab 19.00 Uhr, im „Lalish Theaterlabor“ (18., Gentzgasse 62) über die Bühne geht. Einlass: 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. An dem Abend ertönen rumänische Lieder und persische Stücke. Die Gäste sehen Tänze aus Indien und aus der Barock-Zeit. Gesänge sowie eine Foto-Show runden die Einstimmung auf den kommenden „artwalk18“ ab. Auskünfte: Telefon 0680/13 11 289 bzw. E-Mail art18@art18.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at