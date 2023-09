Podcast Verstehe! thematisiert, worüber sonst geschwiegen wird

Wien (OTS) - Ab sofort startet das Austria Center Vienna mit der 4. Verstehe!-Staffel seines Wissenschaftspodcasts. Der Wissenschaftstalk fokussiert sich diesmal auf Tabu-Themen, die viele Menschen betreffen, aber über die dennoch kaum geredet wird. Alle 14 Tage werden ab jetzt neue Folgen mit Experten und Betroffenen veröffentlicht, die über Fehlgeburten, Inkontinenz und das Sterben sprechen.

„Ich bin sehr stolz, dass wir bereits auf 3 Staffeln Verstehe!-Podcasts mit 29 Folgen blicken können und damit auch die Themenvielfalt aufzeigen, die bei Kongressen bei uns im Austria Center Vienna diskutiert werden. Nun gehen wir mit der 4. Podcast-Staffel einen Schritt weiter und fokussieren uns auf Themen, die viele Menschen in Österreich betreffen, aber über die nach wie vor nicht viel geredet wird. Wir möchten damit einen Beitrag leisten, diese wichtigen Themen zu enttabuisieren, darüber zu informieren und Betroffenen mit den persönlichen Erfahrungen anderer zu helfen“, so Susanne Baumann-Söllner, Direktorin des Austria Center Vienna. Mit dabei ist wieder die renommierte ORF-Journalistin und Podcast-Expertin Mari Lang als Host.

Von schwierigen und unglücklichen Schwangerschaften

Das Sterben, Inkontinenz, Fehlgeburten und Probleme in der Schwangerschaft werden häufig stumm ertragen und in der Gesellschaft totgeschwiegen. Was passiert aber, wenn der Albtraum jeder schwangeren Frau wahr wird und Auffälligkeiten bei einem Routine-Ultraschall oder dem Organ-Screening entdeckt werden? Zum Staffelstart, der bereits on air ist, spricht die Radiologin Daniela Prayer wie Frauen dann medizinisch begleitet werden, welche Rolle eine Kernspintomografie in der 2. Hälfte der Schwangerschaft zur Befundabklärung spielt und welches Ärzteteam die Schwangere dabei begleitet. Weil der Verstehe!-Podcast nicht nur darauf abzielt, mit dem Verstand zu verstehen, sondern auch mit Fach- und Lebensexpertise berühren will, spricht in der darauffolgenden Betroffenen-Folge Monika Romaniewicz, wie sie ihr Baby im 6. Monat verloren hat, wie sie damit und mit ihrer Folgeschwangerschaft umgeht und warum sie als Obfrau des Vereins „Rechte für Sternchenmamas“ nun so für Frauen mit Fehlgeburten kämpft.

Vom Sterben zu reden, bringt niemanden um

Ein weiteres Tabu-Thema spricht Eva Masel an. Sie ist Leiterin der klinischen Abteilung für Palliativmedizin an der MedUni Wien und beschäftigt sich damit hauptberuflich mit dem Sterben. Im Verstehe!-Podcast erklärt sie, warum eine Offenheit zum Thema Tod wichtig ist, welches ganzheitliche Angebot Palliative Care darstellt, wie Palliative-Care-Teams die Lebensqualität verbessern können und was es mit Sterbehilfe auf sich hat.

Inkontinenz – Tabuthema bei Mann und Frau

Mit gleich drei Folgen beschäftigen sich der Verstehe!-Podcast mit dem Tabuthema Inkontinenz, zeigt hier die Geschlechterunterschiede bei Mann und Frau auf und lässt einen betroffenen Mann zu Wort kommen.

Über den Verstehe!-Podcast

Der Verstehe!-Podcast ist europaweit der erste Wissenschaftspodcast direkt aus einem Kongresszentrum. Im März 2022 gestartet, um der zunehmenden Wissenschaftsskepsis im Land gegenzusteuern, gibt der Podcast in kompakter Form Einblick in Themen, die viele Menschen in Österreich betreffen und bewegen und über die im Austria Center Vienna regelmäßig bei internationalen Kongressen diskutiert wird. Persönliche Geschichten von Betroffenen und deren Lösungsansätze sollen helfen, die wissenschaftlichen Inhalte besser einordnen zu können, machen die Themen breiter, bunter und füllen sie mit Leben. 2022 wurde der Podcast bei den International Business Awards mit dem Bronze-Award in der Kategorie „Most Innovative Podcast“ geehrt. https://www.acv.at/de/podcast/

