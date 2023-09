Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 15.9.: 15 Jahre nach der Lehman-Pleite

Wien (OTS) - Vorgeschichte, Hintergründe und Folgen der Lehman-Pleite vor 15 Jahren sind Thema des von Manuel Marold gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 15. September um 9.42 Uhr in Ö1.

Am 15. September 2008 stockt der Finanzwelt der Atem: Die US-Großbank Lehman Brothers wird in den Konkurs geschickt. „Too big to fail“ gilt nicht mehr. Der Staat lässt die Bank fallen. Die schon länger schwelende US-Immobilienkrise wächst sich damit zur globalen Banken-, Finanz-, Wirtschafts- und Schuldenkrise aus. Was hat zu diesem Crash geführt, welche Lehren wurden daraus gezogen, wie stabil ist das Finanzsystem seitdem aufgestellt und wie haben die damals für den Finanzplatz Österreich Verantwortlichen die Krise erlebt?

