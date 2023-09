Zielgruppennah und einzigartig in der Region: Wer, wenn nicht die RegionalMedien Austria!

Wien (OTS) - Die heute veröffentlichten Zahlen der ÖWA weisen mit 40,4 % Online-Reichweite* einen ausgezeichneten Wert aus: „40,4 % Online-Reichweite* für unser Portal MeinBezirk.at bestätigt unsere große Kraft in den Regionen und wir merken, dass sich die Nähe zu den Menschen in den jeweiligen Regionen Österreichs auszahlt – zudem sind wir nahe dran an den Themen, die die Menschen in ihrer Umgebung bewegen und interessieren. Die hohen Zugriffszahlen bestätigen die Relevanz unserer News und das höchste Vertrauen in uns als seriöse Nachrichtenquelle ” , so RegionalMedien Austria-Vorstand Georg Doppelhofer.

Mit 2,86 Mio. Userinnen und Usern* sowie 4,16 Mio. Unique Clients* ist MeinBezirk.at unter den Top-Online-Nachrichtenangeboten in Österreich nicht mehr wegzudenken.

Die RegionalMedien Austria schaffen es mit ihrem einzigartigen crossmedialen Angebot digital sowie auch mit ihren Printmedien vorne dabei zu sein.

Mit regionalem Content zum Erfolg auf allen Ebenen.

Mit rund 200 redaktionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern österreichweit treten die RegionalMedien Austria mit ihren Medien im ganzen Land auf. „Uns ist es wichtig, dass unsere redaktionelle Arbeit in den Regionen unserer Userinnen und User passiert. So sind wir direkt dran am Geschehen: Durch essentielles Wissen unserer Redakteurinnen und Redakteure können wir noch schneller informativsten Content liefern“ , erklärt Georg Doppelhofer.

Mit MeinBezirk.at bringen die RegionalMedien Austria nicht nur die neuesten Nachrichten aus den Regionen, sie berichten auch über Veranstaltungen und Wissenswertes aus dem Bezirk.

*Quelle: ÖWA 08/2023: Unique User Netto-Reichweite in % und in Projektion im angegebenen Monat auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich für MeinBezirk.at. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. Unique Clients im angegebenen Monat insgesamt für MeinBezirk.at. MeinBezirk.at ist die Online-Plattform von RegionalMedien Austria gesamt.

