Klubklausur der Grünen Wien: Schwerpunkte für den Herbst: Klimaschutz, leistbares Wohnen und Personalnot

Wien (OTS) - Bei der Klubklausur der Grünen Wien wurde heute der politische Fahrplan für den Herbst festgelegt. Die Grünen setzen dort an, wo die größten Probleme drücken: bei der Teuerung, beim Klimaschutz und bei der Personalnot.

„Wir machen uns Sorgen um unsere Stadt. Leider geht gerade die Gewissheit verloren, dass man hier leistbar Wohnen kann, dass man sich auf ein gutes Gesundheitssystem verlassen und optimistisch in die Zukunft blicken kann. Die Stadtregierung ist dabei, das gute Erbe der Stadt einfach zu verspielen, sagt Parteivorsitzender Peter Kraus.

Die Mieten steigen auch dort rasant, wo die Stadtregierung selbst abfedern könnte: im Gemeindebau. Gleiches gilt bei der Fernwärme, dort sind die Preiserhöhungen sogar überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Bundesländern. Das Gesundheitssystem in Wien kracht an allen Ecken und Enden. Auch der ganze Stolz der Stadt, die Öffis, machen seit einem Jahr mit ausgedünnten Intervallen negative Schlagzeilen. Beim Klimaschutz betreibt die Stadtregierung Überschriften-Politik. Mini-Maßnahmen wie 3 neue Photovoltaik-Anlagen im Gemeindebau werden groß aufgeblasen. Währenddessen wird weiter zubetoniert, die Baumpflanzungen sind im internationalen Vergleich verschwindend gering, der Radwegeausbau ist mutlos und schleppend.



Herbstkampagne für leistbares Wohnen

Besonders die steigenden Preise fürs Wohnen wollen die Grünen Wien im Herbst thematisieren. Schon vor dem Sommer haben die Grünen ein Modell für ein Wohngeld vorgelegt. Im Gegensatz zur Bundesregierung, die einen Mietpreisdeckel vorgelegt hat, bleibt Wien im eigenen Verantwortungsbereich, bei den Gemeindebauten, tatenlos. „Das kann so nicht weitergehen“, so Parteivorsitzende Judith Pühringer, und kündigt einen großen Schwerpunkt im Herbst an: „Unser Ziel ist, dass niemand mehr als ein Viertel des Einkommens für die Miete ausgeben muss. Das hat die Sozialdemokratie Anfang des 20. Jahrhunderts schon einmal verstanden. Die Wohnbeihilfe muss vor allem geringe Einkommen davor schützen, von den Wohnkosten aufgefressen zu werden.”

Die Grünen Wien starten Ende September eine große Initiative, damit Wohnen in Wien wieder günstiger und grüner wird. Auch der Klimaschutz im Gemeindebau wird dabei Thema bleiben. „Wien hat gerade einmal 8 Photovoltaikanlagen in 1631 Gemeindebauten, letzte Woche wurden gerade mal 3 neue angekündigt. Wir müssen endlich den Turbo bei den Erneuerbaren zünden! Wollen wir auch nur die Hälfte der Gemeindebauten bis 2040 mit Solaranlagen ausstatten, müssen wir ab sofort jede Woche eine fertigstellen“, so Pühringer.

Auch die Preiserhöhungen bei der Fernwärme wollen die Grünen in den kommenden Sitzungen des Gemeinderats thematisieren: „Bürgermeister Ludwig muss den Fernwärme-Preiserhöhungen endlich den Riegel vorschieben. Während der Grüne Landesrat in Oberösterreich, Stefan Kaineder, die Erhöhung der Fernwärmepreise auf 8% gedeckelt hat, hat Bürgermeister Ludwig in Wien eine 92%ige Erhöhung einfach durchgewunken“, so Kraus.

Die Wien Energie hat im letzten Jahr 380 Millionen Euro Gewinn gemacht, das sind 1 Million Euro Gewinn pro Tag. Diese Gewinne und die sinkenden Preise auf den Märkten müssen sofort bei den Kundinnen und Kunden in Form von niedrigeren Energiekosten ankommen. Die Grünen machen dies zum brennenden Thema in der Aktuellen Stunde des kommenden Gemeinderats.



Während die Grünen im Bereich Klimaschutz große, innovative Vorschläge gemacht haben, wie etwa den 100.000 Bäume-Plan für Wien, die Vision zur Renaturierung des Wienflusses oder den Klima-Boulevard Zweierlinie, betreibt die Stadt Wien beim Klimaschutz Überschriften-Politik. „Wir fordern endlich ein Bekenntnis von der Stadtregierung zu echtem Klimaschutz. Aufbrechen und aufbäumen muss die Devise lauten. Raus aus dem Beton und rein in eine intensive Begrünung der Stadt. So wie in den letzten Monaten werden wir weiter dranbleiben und weitere Schwerpunkte im Herbst setzen“, so Kraus.

Ebenfalls zu einem Schwerpunkt wollen die Grünen die Personalnot in Wien machen. Diese hat sich besonders im Wiener Gesundheitsbereich dramatisch zugespitzt. Bis 2030 werden 8.000 der ca. 30.000 Beschäftigten in Pension gehen, schon jetzt fehlen viele Arbeitnehmer:innen im Gesundheitsbereich. Patient:innen müssen monatelang auf eine Behandlung warten, Operationen verschoben werden.

„Stadtrat Hacker redet das Problem schön und schiebt die Verantwortung auf die Ärztekammer. Die Situation wird immer schlimmer. Die Stadt Wien muss sich diesen Problemen endlich stellen und handeln, wo sie sofort handeln kann. Dazu gehört ein verlässlicher, gemeinsam erarbeiteter Fahrplan, wie man aus dem Notbetrieb wieder in einen Normalbetrieb kommt“, so Klubobmann David Ellensohn.



Vor einer ähnlichen Problematik steht Wien bei den Schulen und Kindergärten. Zu Schulbeginn hatten immer noch nicht alle Schulklassen ordentliche Lehrer:innen. Zumindest wurden heuer die absoluten Mindeststandards eingehalten, nämlich dass die Lehrer:innen angemeldet und bezahlt werden. „Uns beschäftigt das Thema Personalnot schon lange und intensiv. Hier werden wir sicherlich nicht lockerlassen sondern ebenfalls klare Schwerpunkte bei unserer gemeinderätlichen Herbstarbeit setzen“, so Pühringer abschließend.

