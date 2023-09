2. Bezirk: Lachen über die „Fools Brothers“ im Museum

Termine: 21.9. und 22.9., Karten: 39 Euro, Infos: 0676/340 75 65

Wien (OTS/RK) - Eine Kombination aus Zauberkunst der Spitzenklasse und modernen ausgefallenen Clownerien präsentiert das humorige Entertainer-Duo „Fools Brothers“ am Donnerstag, 21. September, sowie am Freitag, 22. September, jeweils ab 19.30 Uhr, auf der Bühne im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7). Eine bunte Ansammlung skurriler Charaktere, darunter der Fakir „Ali Bamba“, der Heilkünstler „Charles Camel“ und der Gedankenleser „Doktor Dam Mad“, lassen keine Langeweile aufkommen. Die ganze wunderliche Gesellschaft wird aus pekuniären Gründen von den 2 Brüdern verkörpert. Wer die kuriose Show „On A Magical Mystery Detour“ sehen möchte, zahlt für das Vergnügen 39 Euro. Weitere Informationen und Karten-Reservierungen: Telefon 0676/340 75 65. Kontakt per E-Mail: office@circus-clownmuseum.at.

Das Gastspiel der tricksenden Spaßmacher „Fools Brothers“ wird von der ehrenamtlich werkenden Museumstruppe (Leitung: Michael Swatosch) in Zusammenarbeit mit der Vereinigung „Erstes Wiener Zaubertheater“ veranstaltet. Jeden Sonntag können Jung und Alt von 10.00 bis 13.00 Uhr die vielfältige Dauer-Ausstellung über die Unterhaltungskunst-Historie bei freiem Eintritt bestaunen. Neben Plakaten und Fotoaufnahmen sind Kostüme, Requisiten und manch andere Exponate zu besichtigen. Umfassende Angaben über das Museum im Internet: www.circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Clowneske Magier „Fools Brothers“: www.foolsbrothers.at/

Kultur-Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“: www.zaubertheater.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

