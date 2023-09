FFG-Forum 2023: Leidenschaft für die Zukunft

Große Bühne für österreichische Forschungsleistungen beim diesjährigen FFG-Forum

Wien (OTS) - Beim 13. FFG-Forum kam gestern die österreichische Forschungscommunity in der Marx Halle in Wien zusammen. Über 700 Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik folgten der Einladung der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG und nahmen an den verschiedenen Teilveranstaltungen wie Workshops, Keynotes und Talks teil. Das diesjährige Motto war „Leidenschaft für die Zukunft“ und die fand sich im gesamten Programm des FFG-Forum 2023 wieder: in den nachmittäglichen „Deep Dives“ zu den Themen Weltraum, Klimaneutralität und Europa bis hin zu einem inspirierenden „Space Talk“ der österreichischen Reserve-Astronautin Carmen Possnig auf der Hauptbühne. Darüber hinaus gab es u.a. auch heuer wieder ein Get-together der COMET-Zentren – dem FFG-Flagshipprogramm für österreichische Spitzenforschung – sowie ein Workshop zur Themenfindung für das Programm „Expedition Zukunft“.



Die Abendveranstaltung eröffneten die beiden FFG-Geschäftsführerinnen Henrietta Egerth und Karin Tausz gemeinsam mit FFG-Aufsichtsratsvorsitzender Gertrude Tumpel-Gugerell. Als Gäste wurden die österreichische Medizinerin und Reserve-Astronautin Carmen Possnig, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sowie Wirtschaftsminister Martin Kocher auf der Bühne begrüßt. Dort kam es schließlich zum großen Finale des Pitch-Contests mit den Siegerinnen der Deep Dives vom Nachmittag. Letztlich konnten sich Raphaela Egger mit ihrem Pitch zu plasticpreneur in einem spannenden Publikumsvoting durchsetzen.



„Der Innovationsgeist und die Leidenschaft, mit der österreichische Gründerinnen und Gründer, Forscherinnen und Forscher an Lösungen für die dringendsten Probleme unserer Zeit arbeiten, sind beeindruckend und machen Hoffnung. Deshalb werden wir auch weiterhin alles daransetzen, das ausgezeichnete Forschungsförderungssystem in Österreich noch stärker auszubauen“, erklärte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.



Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher: „Innovation spielt eine entscheidende Rolle für den zukünftigen Wohlstand und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Österreich. Die FFG unterstützt Unternehmerinnen und Unternehmer auf ihrem Weg von der Forschungsidee bis zur marktreifen Lösung. Das stärkt unseren Standort, denn die Innovationskraft von Start-ups, Forschungseinrichtungen, Unternehmen und der Industrie ist von großer Bedeutung für Österreich.“



„Die FFG und Österreich blicken auf ein Rekordjahr an Forschungsförderung zurück – und die Nachfrage nach FFG-Förderungen steigt weiter. Das freut uns sehr, denn nur, wenn wir in zukunftsweisende Forschung investieren, bleibt Österreich international wettbewerbsfähig. Dazu braucht es eine zielgerichtete und verantwortungsvolle Vergabe der Mittel, Präzisionswerkzeuge, die wir ständig weiterentwickeln – und vor allem Leidenschaft! Für neues Wissen, für bahnbrechende Innovationen und für eine lebenswerte Zukunft“, so die FFG-Geschäftsführerinnen Henrietta Egerth und Karin Tausz.



Für inspirierende Momente sorgte eine virtuelle Reise ins Weltall: Carmen Possnig gab in einem Kurzfilm sowie live auf der Bühne Einblicke in die faszinierende Welt der Weltraum- und Arktis-Missionen. Abgerundet wurde der Abend durch ein gemeinsames „Happy Birthday“ für Bundesminister Martin Kocher, der gestern seinen 50. Geburtstag feierte. Durch den Abend führte das Moderator:innen-Duo Johanna Setzer und Norbert Oberhauser.

