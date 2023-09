„Gute Nacht Österreich“ ist zurück! Peter Klien am 15. September in ORF 1 zum Tourismus in Hallstatt und zu Aktuellem in Deutschland

Außerdem zu Gast: Andreas Vitásek zu „Kurz – Der Film“

Wien (OTS) - Wer hat wen geküsst? Wer schützt das Bargeld? Und was ist überhaupt normal? Heiße Luft hat über weite Strecken nicht nur das Wetter des Sommers geprägt, sondern auch die heimischen Schlagzeilen. Da ist es höchste Zeit, dass sich Peter Klien nach der Pause wieder zu Wort meldet. In „Gute Nacht Österreich“ wirft er am Freitag, dem 15. September 2023, um 23.25 Uhr in ORF 1 wieder einen satirisch-scharfen Blick auf die relevanten Themen der Nation.

Unmut gab es diesen Sommer in einigen Tourismusregionen. Allen voran fühlte sich Hallstatt von Touristinnen und Touristen überrannt. Deshalb hat Peter Klien sein Mikrofon aus der Kühltasche geholt und dem Ort im Salzkammergut und seinem Bürgermeister einen Besuch abgestattet.

Zu Gast im Studio ist der Kabarettist und Schauspieler Andreas Vitásek. Und er weiß einiges über „Kurz – Der Film“ zu erzählen, der vergangenes Wochenende in den heimischen Kinos angelaufen ist und für einigen Wirbel gesorgt hat.

Wirbel gibt es auch bei Österreichs Lieblingsnachbarinnen und -nachbarn in Deutschland. Denn dort läuft es seit einigen Jahren gar nicht mehr rund. Die Wirtschaft schwächelt, die regierende Ampelkoalition streitet und dann jagt auch noch eine peinliche Panne öffentlichkeitswirksam die nächste. Peter Klien analysiert, was jenseits der Grenze los ist.

