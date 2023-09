Staffelstart „Fakt oder Fake“ mit Michael Ostrowski, Nadja Bernhard und Günther Lainer am 15. September in ORF 1

Danach: „Gernot Kulis: Herkulis“ und eine neue Folge „Was gibt es Neues?“ mit Seidl, Athanasiadis, Wagner, Malarina und Gernot

Wien (OTS) - Kurioses rund um Kronkorken, Gelsen und Katzenspielzeug – das verspricht der Auftakt der fünften Staffel von „Fakt oder Fake“ am Freitag, dem 15. September 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1. Moderator Clemens Maria Schreiner konfrontiert Michael Ostrowski, Nadja Bernhard und Günther Lainer mit skurrilen Fakten und überprüfenswerten Fakes. Zum Abschluss der diesjährigen ORF-„Sommerkabarett“-Reihe nimmt es Gernot Kulis um 21.20 Uhr als „Herkulis“ mit hilfsbereiten Nachbarn, verschollenen Baumarkt-Mitarbeitern und sogar seinen eigenen Kindern auf. Anschließend um 22.40 Uhr meldet sich Oliver Baier mit „Was gibt es Neues?“ zurück aus der Sommerpause. Gery Seidl, Caroline Athanasiadis, Berni Wagner, Malarina und Viktor Gernot rätseln passend zum Sendungsthema „30 Jahre Tom Turbo“ über die „Ständerbewertung“ und das Party-Kennzeichen. Die Promifrage kommt von „Tom Turbo“-Mastermind Thomas Brezina.

Neue Folge: „Fakt oder Fake“ um 20.15 Uhr

Zum Start der fünften Staffel lässt Moderator Clemens Maria Schreiner die Korken knallen. Kronkorken in Verbindung mit Haarspray, um konkret zu sein. Ein verblüffender Fakt oder doch ein billiger Fake? Im Rateteam nähern sich Michael Ostrowski, Nadja Bernhard und Günther Lainer akribisch der Wahrheit an und scheuen keine Mühen, um die Fakes auszusortieren. So gehen sie der Frage nach, ob Gelsen von Licht angezogen werden, entzünden Feuerwerke mit Zauberstäben und entdecken, was Katzenspielzeug mit hoher Physik zu tun hat.

„Gernot Kulis: Herkulis“ um 21.20 Uhr

Die Welt braucht mehr denn je einen Humor-Helden im Kampf gegen die selbsternannten Halbgötter und Vollpfosten: Gernot Kulis alias „Herkulis“. Aber kann man mit Witz wirklich alles lösen? Auf seinem Weg zur Unsterblichkeit in den Comedy-Olymp warten auf Gernot Kulis hartnäckige Gegner: hilfsbereite Nachbarn, verschollene Baumarkt-Mitarbeiter, die wilden Stiere von Pamplona – oder die gefährlichsten von allen, seine eigenen Kinder.

Neue Folge: „Was gibt es Neues?“ um 22.40 Uhr

Oliver Baier und sein Rateteam sind endlich aus der Sommerpause zurück und dementsprechend in Feierlaune. Da trifft es sich gut, dass Tom Turbo, das tollste Fahrrad der Serienwelt, seinen 30. Geburtstag im „Was gibt es Neues“-Studio feiert. Und das mit Partygästen, die sich sehen lassen können: Gery Seidl, Caroline Athanasiadis, Berni Wagner, Malarina und Viktor Gernot machen sich Gedanken darüber, was mit einer „Ständerbewertung“ gemeint sein könnte. Ein diesmal sehr farbenfrohes „Ding der Woche“ will erraten werden. Und die Promifrage kommt – wie könnte es bei dem Sendungsthema anders sein – von „Tom Turbo“-Mastermind Thomas Brezina. Er möchte wissen, was unter einem „Party-Kennzeichen“ zu verstehen ist.

