15 Jahre UFH RE-cycling

Innovatives Kühlgeräte-Recycling am Puls der Zeit

Wien (OTS) - Seit 2008 gilt die UFH RE-cycling GmbH als Vorzeigeprojekt für modernes Kühlgeräte-Recycling. Was als Vision für ein regionales Rohstoffmanagement begann, hat sich längst als Leitbetrieb der österreichischen Recyclingbranche etabliert. Zum Jubiläum lud die UFH RE-cycling eine Schulklasse aus der Region zur Besichtigung der Anlage in Kematen an der Ybbs.

In den vergangenen 15 Jahren hat die UFH RE-cycling laufend in modernste Technologien und Prozesse investiert, um die Recyclingkapazität zu erhöhen und die Effizienz zu steigern – mit Erfolg. „Seit der Eröffnung des Standorts haben wir im Dreischichtbetrieb mehr als 3,8 Millionen Kühlgeräte fachgerecht entsorgt und recycelt – das entspricht über 1.000 Altgeräten täglich“, zieht UFH-Geschäftsführer Robert Töscher eine positive Bilanz. Damit leistet das Unternehmen einen aktiven Beitrag für eine gelebte Kreislaufwirtschaft in Europa.

Pionier im Klima- und Umweltschutz

Das Jubiläum ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein für die UFH RE-cycling GmbH, sondern markiert auch die erfolgreiche Zusammenarbeit der UFH-Gruppe und dem deutschen Entsorgungsunternehmen Remondis. „Gemeinsam haben wir mit der UFH RE-cycling ein Projekt geschaffen, um Kühlgeräte nach höchstem Qualitätsanspruch umweltfreundlich zu recyceln. Modernste Technik ermöglicht dabei ein besonders ressourceneffizientes Verfahren. Über 85 Prozent eines Kühlgeräts können so in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt und als Sekundär-Rohstoffe wie Aluminium, Eisen oder Kupfer wiederverwertet werden“, betont Michaela Braun, die als zweite Geschäftsführerin an dem Joint Venture beteiligt ist. Rund 135.000 Tonnen Sekundär-Rohstoffe konnten auf diesem Weg bereits gewonnen werden. Der Großteil davon wird auf dem UFH-eigenen Online-Marktplatz SECONTRADE in Österreich und Europa gehandelt.

Modernstes Rohstoffmanagement

Die Rückführung wertvoller Rohstoffe ist ein wichtiger Faktor für den Klima- und Umweltschutz – aber nicht nur. „Die Wiederverwertung von Ressourcen wie Aluminium oder Kupfer trägt wesentlich zur Entspannung des Rohstoffmarkts bei“, so Braun. „Damit kann die Nachfrage nach dringend benötigten Wertstoffen vermehrt in der Region gedeckt werden.“ Das schont Primärlagerstätten und spart wertvolle Energie – bis zu 95 Prozent im Vergleich zur Primärproduktion. Dank modernstem Verfahren können Metalle sogar nahezu ohne Qualitätsverlust umgeschmolzen und neu gegossen werden. Damit setzt die UFH RE-cycling europaweit Maßstäbe in der Gewinnung hochwertiger Sekundär-Rohstoffe aus Kühlgeräten.

Impulsgeber für die Zukunft des Recyclings

Als zukunftsorientiertes Unternehmen setzt die UFH RE-cycling auf die Kraft der Sonne für ein umweltschonendes Recycling. Seit Juni 2022 decken 400 PV-Paneele 10 Prozent des Gesamtenergiebedarfs der Anlage. „Damit leisten wir einen aktiven Beitrag für eine klimaneutrale Zukunft“, zeigt sich Töscher erfreut. Zukünftig soll der Ausbau der PV-Anlage weiter vorangetrieben werden. Zudem will der innovative Recycling-Pionier bereits Jugendliche für nachhaltiges Wirtschaften begeistern. Daher war es Töscher umso wichtiger, den Betrieb im Rahmen des Jubiläums für Schüler:innen zu öffnen. „Jugendliche sind die Zukunft des Umweltschutzes und wir sind stolz darauf, ihnen zu zeigen, wie modernes Recycling und Nachhaltigkeit in der Praxis vereint werden können.“ Im Rahmen der Betriebsbesichtigung erhielten Schüler:innen der HAK Waidhofen an der Ybbs die Möglichkeit, den Recyclingprozess aus erster Hand mitzuerleben, mehr über Kreislaufwirtschaft in der Region zu erfahren und sie konnten ihre Fragen zum Klima- und Umweltschutz erfahrenen Expert:innen stellen.



Über UFH

Die UFH Holding GmbH, der auch die UFH RE-cycling GmbH mit der Kühlgeräte-Recyclinganlage im niederösterreichischen Kematen/Ybbs angehört, hat ihren Sitz in Wien. Unter ihrem Dach sind die UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH und die UFH Altlampen Systembetreiber GmbH als Sammel- und Verwertungssysteme von Elektroaltgeräten, Altlampen und Altbatterien tätig. Die UFH-Gruppe erzielte 2022 mit rund 40 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von ca. 10 Mio. Euro und betreute rund 1.000 Kunden. Das UFH ist ein Netzwerkpartner des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI).

Über Remondis

REMONDIS AG & Co. KG mit Sitz in Lünen (Deutschland) ist mit über 30.000 Mitarbeitern eines der weltweit größten privaten Dienstleistungsunternehmen der Wasser- und Kreislaufwirtschaft. REMONDIS betreibt ein eigenes Anlagennetzwerk mit über 800 Anlagen und verfügt über Niederlassungen und Beteiligungen in 58 Ländern auf allen Kontinenten, darunter in China, Indien, Taiwan, Australien und Neuseeland. Die REMONDIS Electrorecycling GmbH betreibt europaweit insgesamt acht Rückbauzentren für ausgediente Elektrogeräte und ist in Deutschland mit vier Anlagen vertreten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in Troyes (Frankreich) und Łódź und Blonie (Polen) tätig.





