Tennis der Spitzenklasse in der Thermenregion: ADMIRAL schlägt auf beim ATP Challenger Bad Waltersdorf

Gumpoldskirchen (OTS) - Mit kommenden Sonntag, 17. September starten die Layjet-Open im steirischen Bad Waltersdorf, wo für eine Woche die drittgrößte Tennisveranstaltung Österreichs über den Court geht. ADMIRAL ist dabei stolzer Partner der hochkarätigen Veranstaltung, bei der sich Tennis-Fans auf u.a. Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem freuen dürfen.



Die Südoststeiermark ist über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt für seine Tourismusregion Vulkanland, wo auch aufgrund des großen Tourismus- und Sportangebots ca. 500.000 Nächtigungen im Jahr gebucht werden. Die Heiltherme in Bad Waltersdorf stellt hier einen absoluten Anziehungspunkt dar, ein großer Magnet für Sportbegeisterte gesellt sich am kommenden Wochenende hinzu: Hier starten von Sonntag, 17. September bis zu 24. September die Layjet-Open, im Zuge derer der ATP Challenger Bad Waltersdorf über den Tennis-Court geht. Nach 15 Jahren Pause feiert somit die ATP Challenger-Tour ein Comeback in der Steiermark.



32 Spieler im Einzelbewerb, 16 Doppel-Paarungen im Doppelbewerb und ein Preisgeld von 145.000.- Euro - das sind die Eckdaten von Österreichs drittgrößtem Tennisturnier (nach Wien und Kitzbühel) beim ATP Challenger125. Mit Start der Qualifikationsrunde am kommenden Sonntag und Montag geht es bis in die Halbfinal-Spiele und das große Finale, das eine Woche darauf stattfindet. Im Tennisclub Bad Waltersdorf schlägt dabei viel Prominenz aus Österreich, angeführt von Dominic Thiem, Jurij Rodionov, Dennis Novak und vielen weiteren auf. Auf die Tennis-Fans vor Ort warten ein Center Court mit 1200 Sitzplätzen, 150 Logenplätzen und 200 VIP-Plätzen, eine VIP-Terrasse mit Hospitality-Bereich und ein eigenes Fan-Dorf mit Ausstellerbereich und Gastronomie. Alle, die nicht live in Bad Waltersdorf sind, können die Duelle dennoch mitverfolgen: Die Spiele der internationalen Großveranstaltung werden von Dienstag bis Sonntag auf ORF Sport+ und unter tvthek.at live übertragen.



ADMIRAL ist offizieller Premium Sponsor der Layjet-Open und freut sich mit den Veranstaltern auf einen gelungenen ATP Challenger in Bad Walterdorf!



ADMIRAL Sportwetten GmbH Geschäftsführer Jürgen Irsigler: Ein großes Kompliment an die Veranstalter des Turniers. Das Gesamtkonzept des Events hat uns überzeugt und wir freuen uns als neuer Premium-Partner auf die Tage in der Steiermark. Das Startfeld des Turniers verspricht hochkarätiges Tennis und für die Fans vor Ort wird mit der tollen Anlage beste Unterhaltung auch abseits der Plätze garantiert geboten.“



Sascha Freitag, Inhaber und Geschäftsführer der Layjet-Open: „Mit dem ATP Challenger in unserer Thermenregion Bad Waltersdorf dürfen sich die Tennis-Fans auf ein absolutes Spitzensport-Event freuen. Die Kulisse der Tourismusregion Vulkanland in der Südoststeiermark ist ein würdiger Ort, wo sich Tennis der Extraklasse sammelt und wir vom Center Court mit 1200 Sitzplätzen, 150 Logen- und 200-Vipplätzen sowie einem Fan-Dorf für den passenden Rahmen sorgen. Wir freuen uns, dass wir beim drittgrößten Tennisturnier Österreichs mit ADMIRAL einen starken Partner vom ersten bis zum letzten Aufschlag an unserer Seite haben!“



Peter Westner, Turnierdirektor der Layjet-Open: "Es macht uns stolz, bei einer internationalen Großveranstaltung wie den Layjet-Open mit Dominic Thiem, Jurij Rodionov und Dennis Novak eine absolut hochkarätige heimische Vertretung im Teilnehmerfeld zu begrüßen. Das unterstreicht nochmal die Bedeutung für den anstehenden ATP Challenger in Bad Waltersdorf, eine der größten Sportveranstaltungen in der Steiermark zu sein. Gemeinsam mit vielen begeisterten Tennis-Fans und unserem Partner ADMIRAL freuen wir uns ganz besonders auf eine packende Turnierwoche mit bestem Tennis!"



ADMIRAL, Tochtergesellschaft und operative Dachmarke des weltweit tätigen Gaming-Technologiekonzerns NOVOMATIC, ist österreichweit einer der größten Sportsponsoren und engagiert sich sowohl im Spitzen- als auch Breitensport. Im Jahr 1991 gegründet, ist ADMIRAL Sportwetten GmbH seit 2021 Sponsor der 1. und 2. Österreichischen Bundesliga und seit 2023 auch Bewerbssponsor der Österreichischen Frauenbundesliga. Darüber hinaus unterstützt ADMIRAL mehr als 300 Sportvereine, -verbände und -veranstaltungen und ist landesweit passionierter Partner des Sports.

