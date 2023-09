Im Fokus der Leitbetriebe Austria: Lehrlingsausbildung & Retention Management

Die Herausforderung besteht darin, junge Menschen verstärkt für die Lehre zu begeistern und die Bedeutung der dualen Ausbildung zu unterstreichen Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria 1/5

Die Lehrlingsausbildung ist eine gute Option, um eine zukunftsreiche Perspektive zu bieten. Die Lehrlinge bei DONAULAGER LOGISTICS sind wertvolle Kollegen, die großes Engagement an den Tag legen. Wir setzen in der Ausbildung neben der fachlichen Ausbildung auch auf Persönlichkeitsentwicklung Gottfried Buchinger, Geschäftsführer DONAULAGER LOGISTICS 2/5

Wir haben bei uns im Unternehmen beispielsweise das Ausbildungsangebot erweitert und bieten verschiedene Formen der Lehre an. Ebenfalls liegt uns die Entwicklungsmöglichkeit unserer Lehrlinge sehr am Herzen. Aus diesem Grund haben wir unsere Q-Heldenschmiede mit monatlichen Workshops zu fachlichen und sozialen Themen gegründet. Wir belohnen zudem unserer Mitarbeiter mit Events und Benefits. Karoline Kletzl, Geschäftsführerin Querfeld. 3/5

Um neue Lehrlinge zu finden, binden wir junge Menschen in den Recruiting-Prozess ein. Wir versuchen zudem Freude an der Arbeit sowie Gemeinschaft vorzuleben und zu vermitteln Reinhard Hanusch, CEO Lohberger. 4/5

Wir haben ein umfangreiches Maßnahmen-Paket geschnürt, z.B. die Möglichkeit neben der Lehre die Matura zu absolvieren, zwei Wochen zusätzlicher Urlaub und Kostenübernahme des Führerscheins. Es geht vor allem darum, die Leistungen unserer Lehrlinge wertzuschätzen und den Stellenwert der Lehre zu heben Georg Horacek, HR-Manager FACC. 5/5

Wien/Linz (OTS) -



Jungen Menschen Wertschätzung und Perspektive bieten

Bedeutung der Lehre unterstreichen

Lehrlinge langfristig im Unternehmen halten

Die Lehrlingsausbildung ist für einen Großteil der österreichischen Unternehmen unerlässlich. „ Die Herausforderung besteht darin, junge Menschen verstärkt für die Lehre zu begeistern und die Bedeutung der dualen Ausbildung zu unterstreichen “, so Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria. Im Businesstalk bei Gastgeberin DONAULAGER LOGISTICS in Linz präsentierten ausgesuchte Leitbetriebe ihre Lösungswege, um qualifizierte Lehrlinge zu finden und langfristig im Unternehmen zu halten.

Mit der Lehre Perspektive bieten

„ Die Lehrlingsausbildung ist eine gute Option, um eine zukunftsreiche Perspektive zu bieten. Die Lehrlinge bei DONAULAGER LOGISTICS sind wertvolle Kollegen, die großes Engagement an den Tag legen. Wir setzen in der Ausbildung neben der fachlichen Ausbildung auch auf Persönlichkeitsentwicklung “, so Gottfried Buchinger, Geschäftsführer DONAULAGER LOGISTICS.

Die Familie Querfeld, welche unter anderem das bekannte Café Landtmann in Wien betreibt, setzt verstärkt beim Retention Management an. Besonders in der Gastronomiebranche ist dies eine bekannte Herausforderung. Mit verschiedenen Maßnahmen ist es dem Leitbetrieb Querfeld gelungen, Lehrlinge für die Branche zu begeistern und diese auch im Betrieb zu halten. „ Wir haben bei uns im Unternehmen beispielsweise das Ausbildungsangebot erweitert und bieten verschiedene Formen der Lehre an. Ebenfalls liegt uns die Entwicklungsmöglichkeit unserer Lehrlinge sehr am Herzen. Aus diesem Grund haben wir unsere Q-Heldenschmiede mit monatlichen Workshops zu fachlichen und sozialen Themen gegründet. Wir belohnen zudem unserer Mitarbeiter mit Events und Benefits. “, so Karoline Klezl, Geschäftsführerin Querfeld.

Leistung der Lehrlinge wertschätzen

Beim Leitbetrieb Lohberger sind aktuell 12 Lehrlinge beschäftigt. „ Um neue Lehrlinge zu finden, binden wir junge Menschen in den Recruiting-Prozess ein. Wir versuchen zudem Freude an der Arbeit sowie Gemeinschaft vorzuleben und zu vermitteln “, so Reinhard Hanusch, CEO Lohberger GmbH. Beim Luft- & Raumfahrtunternehmen FACC hat die Lehre ebenfalls einen bedeutenden Stellenwert. „ Wir haben ein umfangreiches Maßnahmen-Paket geschnürt, z.B. die Möglichkeit neben der Lehre die Matura zu absolvieren, zwei Wochen zusätzlicher Urlaub und Kostenübernahme des Führerscheins. Es geht vor allem darum, die Leistungen unserer Lehrlinge wertzuschätzen und den Stellenwert der Lehre zu heben “, so Georg Horacek, HR-Manager FACC.

Über Leitbetriebe Austria

Leitbetriebe Austria repräsentiert die Vorbildunternehmen der heimischen Wirtschaft und bietet eine einzigartige Plattform zur Positionierung als Vorzeigeunternehmen, exklusives Beziehungsmanagement und vertrauensvollen Wissenstransfer. Leitbetriebe sind Unternehmen, die abseits vom wirtschaftlichen Erfolg auch gesellschafts-, umwelt- und sozialpolitische Verantwortung übernehmen. Eine Zertifizierung als Leitbetrieb erfolgt nach erfolgreicher Durchführung des speziell entwickelten Qualifikationsverfahrens. www.leitbetriebe.at

Rückfragen & Kontakt:

LBA Leitbetriebe GmbH

Silvia Kelemen

Heiligenstädter Straße 43, 1190 Wien

M +43 664 200 17 56 E presse @ leitbetriebe.at