Beats & Burger mit Benefit

McRave mit DJ Dominique Jardin

Zell am See (OTS) - Die normale Reihenfolge für Feierwütige am Wochenende: erst Party – dann zu McDonald’s. Doch an diesem Freitag wurde diese Abfolge spektakulär verdreht. Denn am 8. September hieß es nämlich: ERST zu McDonald’s Zell am See und dann zum Rave. Genauer gesagt zum ersten McRave. Denn dank des international renommierten Stars DJ Dominique Jardin wurde die Fast-Food-Filiale von Zell am See zur absolut hotten Party-Location umfunktioniert. Fette Beats, hungrige geladene Gäste und eine außergewöhnliche Umgebung garantierten einen fulminanten Abend. Schließlich gab es in Österreich niemals zuvor die Kombination aus erstklassiger elektronischer Musik und einem frischen BigMac. Und damit das Ganze auch noch etwas Gutes bewirkt, wurden Spendenboxen für die Kinderkrebshilfe aufgestellt. Mit gutem Gewissen feiern, schlemmen und dabei etwas Gutes tun. Selten hat Charity so viel Spaß gemacht, war das Feedback der Gäste.

Denn die Feiernden konnten in eine Welt voller Energie eintauchen. Dominique Jardin, die bereits auf den größten Bühnen der Welt aufgelegt hat, hat die Turntables glühen lassen. Support bekam sie von DJ L.I.F_, einer weiteren weiblichen DJ. Mit bester Feierlaune und hämmernden Beats hatte sie den Tanzwütigen so eingeheizt, dass selbst die Fritteusen von McDonald’s nur noch als lauwarm wahrgenommen wurden. So tanzten die partywilligen Fans des gepflegten Raves bis zum Morgengrauen und sind sich sicher: Dieses einzigartige Erlebnis werden sie bestimmt nicht mehr vergessen!

Rückfragen & Kontakt:

Kevin Ferstl (Management - Dominique Jardin)

info @ dominiquejardin.com

+436644237774