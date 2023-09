Spitzenbewertung: "ausgezeichnete Bonität" für Hartl Haus

Echsenbach (OTS) - Alljährlich stellt sich Hartl Haus der Bewertung der Creditreform und zeigt mit der durchgängigen Bestnote in den letzten 9 Jahren Beständigkeit und Stabilität und seine Klasse in der Branche.

Sicherheit und Stabilität für Kunden und Mitarbeiter

Das Bonitätszertifikat gibt dem Kunden die Sicherheit, dass der Haustraum von einem finanziell gesunden Unternehmen realisiert wird. Als großer Wirtschaftsmotor und Arbeitgeber der Region gibt diese Bewertung aber auch den Mitarbeitern und Lieferanten die Sicherheit, mit Hartl Haus einen stabilen und gesunden Partner an ihrer Seite zu haben.

„ Wie es um ein Unternehmen steht, ist oft erst auf den zweiten Blick erkennbar. Für eine der wahrscheinlich größten Investitionen im Leben, dem Hausbau, ist es deshalb umso wichtiger, hier einen genauen und kritischen Blick auf den Hausbaupartner zu werfen. Unabhängige Prüfungen, Bewertungen und Kennzahlen, wie der Bonitätsindex, geben dem Konsumenten einfache und klare Argumente, die bei der Entscheidung helfen können “, gibt Dir. Yves Suter (Geschäftsführer Hartl Haus) als Tipp den angehenden Häuslbauern mit auf den Weg.

Top Wirtschaftskraft

Hartl Haus konnte die Punktebewertung weiter verbessern und stieg mit 132 Punkten beim ausgezeichneten Bonitätsindex die Skala erneut weiter nach oben.

Der Bonitätsindex ist ein zentraler Bestandteil zur Bewertung der Unternehmensbonität. Mit dieser Kennzahl, die weltweit einheitlich geführt wird, wird auf einer Skala von 100 bis 600 schnell und präzise die Bonität eines Unternehmens dargestellt. Hier werden Informationen zur Zahlungsweise, Unternehmensentwicklung, Umsatz und Auftragslage analysiert und bewertet und dann zu einer Gesamtnote, dem Bonitätsindex, zusammengefasst. Je niedriger die Punktezahl, desto besser somit die Bewertung.

„ Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, eine Verbesserung, der ohnehin bereits ausgezeichneten Bewertung zu schaffen, zeigt unsere Stärke und Stabilität “, ist Dir. Yves Suter gemeinsam mit seinem Team stolz auf die Spitzenbewertung, die nun bereits im neunten Jahr in Folge „ausgezeichnet“ ist.

Mehrfach sparen: Nachhaltig Bauen und energiesparend Wohnen mit Hartl Haus

In Zeiten von steigenden Energiepreisen ist die Investition in ein energiesparendes Haus, eine Investition in eine unabhängige und sichere Zukunft. Unabhängig von Mietpreiserhöhungen und Energiepreisschwankungen wird man im eigenen Zuhause zum Energiesparmeister – Kombiniert man ein energiesparendes Hartl Haus mit intelligenter Haustechnik profitiert man so ein Leben lang.

Bauen zum Vorzugspreis – jetzt aktiv werden

Dank 50 % PV-Anlagenzuschuss von Hartl Haus spart man schon jetzt und sichert sich darüber hinaus eine unabhängige Zukunft mit der Kraft der Sonne. Zusätzlich erwarten die Kunden jetzt für kurze Zeit attraktive Bonuspakete.

„ Mit unserem neu geschnürten Aktionspaket können wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten für kurze Zeit einmalige Vorteile zu ergattern. Gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk ist es uns gelungen, im Rahmen dieser Aktion, die Preise zu senken und attraktive Zusatzleistungen anbieten zu können. So wollen wir unseren Kunden unter die Arme greifen und ihnen die Realisierung ihres Wohntraums ermöglichen “, bestärkt Suter die angehenden Häuslbauer.

„ Denn, auf das Beseitigen der zahlreichen Hürden, die dem Häuslbauer in der letzten Zeit in den Weg gelegt wurden zu warten, löst das Problem nicht. Aktiv werden und unbürokratisch handeln, das schafft Chancen und gibt gerade jungen Familien eine Perspektive “, kritisiert Dir. Suter offen die Finanzierungsproblematik, die die KIM-Verordnung der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde ausgelöst hat.

PV-Anlagenzuschuss + Sparpakete – jetzt sparen

Stellen Sie von 15. September bis 31. Oktober 2023 mit Hartl Haus Ihr individuelles Sparpaket zusammen und sparen Sie zusätzlich zum 50 % PV-Anlagenzuschuss mit dem Tischlerbonus, Kaminbonus, Sonnenschutzbonus oder vielen weiteren Aktionsvorteilen bei Ihrem individuellen Traumhaus. Mehr Informationen online unter www.hartlhaus.at/aktion

Hartl Haus steht für nachhaltige und individuelle Holzverarbeitung in bester Qualität – vom Fertighaus bis hin zu Tischlereiprodukten, die zur Gänze im Werk in Echsenbach im Waldviertel gefertigt werden. Eine Qualität, für die Hartl Haus mit dem Quality Award als Branchensieger ausgezeichnet wurde. Das Familienunternehmen überzeugt mit Sicherheit und Stabilität, die auch von unabhängigen Prüfinstituten mit einer „ausgezeichneten Bonität“ und somit bestmöglichen Spitzenbewertung bestätigt werden.

Bei Hartl Haus ist alles aus einer Hand, denn neben der Produktion von Fertighäusern entstehen in den hauseigenen Tischlereien Produkte wie Türen, Fenster, Stiegen, Wintergärten, Möbel und komplette Küchen. Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bildet das Familienunternehmen erfolgreich Lehrlinge aus und zählt auf Fachkräfteausbildung im eigenen Haus.

Das rund 330 Mitarbeiter starke Hartl Haus-Team erfüllt Wohnträume seit über 125 Jahren, und das mit Erfolg, wie die hohe Kundenzufriedenheit zeigt. 95,8 % waren im Vorjahr mit ihrem Eigenheim und den Leistungen von Hartl Haus sehr zufrieden - eine Bestmarke in der gesamten Branche.

