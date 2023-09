Jugend Eine Welt: Mit Bitcoin-Spenden wichtige Bildung fördern

GF Heiserer: "Mit www.bitcoinspende.at öffnen wir eine weitere Türe, um benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine Chance auf ein besseres Leben zu ermöglichen.“

Wien (OTS) - Als österreichische Entwicklungsorganisation setzt sich Jugend Eine Welt seit der Gründung vor 26 Jahren unter dem Leitgedanken „Bildung überwindet Armut“ weltweit für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Schulen, Berufsausbildungseinrichtungen, Sozialzentren und Straßenkinder-Programme in Asien, Afrika, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Osteuropa werden unterstützt. Wie auch Projekte zur Armutsbekämpfung, Empowerment benachteiligter Gruppen sowie dringender humanitärer Nothilfe, zum Beispiel aktuell aufgrund des Ukrainekriegs. Neben Geld- und Wertpapierspenden sowie Übertragungen von Immobilien oder Wertsachen, sind auch Bitcoin-Spenden über die neu gestaltete Webseite www.bitcoinspenden.at an Jugend Eine Welt möglich. „Der innovative Weg einer Bitcoin-Spende ist für uns ein ganz wichtiger Förderbeitrag und hilft unserer Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt Projekte im Globalen Süden sowie Maßnahmen für mehr Globale Gerechtigkeit bei uns in Österreich zu fördern. Mit der Bitcoin-Spende öffnen wir eine weitere Türe, um benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine Chance auf ein besseres Leben zu ermöglichen“, so Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt.

Neue Webseite: www.bitcoinspenden.at

Der gebürtige Tiroler, 1997 Mitgründer von Jugend Eine Welt, wirbt in den kommenden Tagen – im Zuge der Bitcoin-Konferenz BTC23 in Innsbruck (14.-17.9., Infos unter www.bconf.de) - für Spenden in Bitcoin an die österreichische Entwicklungsorganisation. Diese sind ab sofort über die neu gestaltete Webseite www.bitcoinspenden.at unkompliziert möglich: Einfach QR-Code scannen und den gewünschten Betrag spenden. „Wir benutzen die Hardware Wallet eines namhaften Herstellers, um Bitcoin-Spenden zu verwalten. Das Backup liegt im Safe unserer Hausbank, sodass wir einen hohen Sicherheitsstandard garantieren können. Dritte haben keine Möglichkeit auf unsere Bitcoin zuzugreifen“, erklärt Heiserer und betont gleichzeitig: „Als gemeinnützige Organisation ist Jugend Eine Welt nicht an Spekulationen mit Kryptowährungen interessiert. Bitcoin ermöglicht uns die erhaltenen Spenden direkt, rasch und nahezu spesenfrei an Projekte, beispielsweise in Nigeria und Venezuela, weiterzuleiten.“

Neue Perspektiven dank Bitcoin-Spenden

Die Bitcoin-Spenden stehen der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt zur Verfügung, um weltweit wichtige Projekte zur Armutsbekämpfung zu fördern und Zukunftschancen für benachteiligte Kinder und Jugendliche zu ermöglichen. „Unsere Programme sind breit gefächert und werden von unseren langjährigen und verlässlichen Partnern vor Ort gewissenhaft umgesetzt. Die Projekte reichen von qualitätsvoller Schulausbildung in Afrika, über Berufsausbildung in Südamerika, bis zu Humanitäre Hilfe in Katastrophen und Konfliktregionen, wie aktuell in der Ukraine, Moldau, Syrien, Äthiopien, Venezuela oder Haiti“, so Heiserer. „Wir haben bereits mehrere Projekte identifiziert, wo wir mit Bitcoin direkt helfen können. Ich bin mir sicher, dass es in der Bitcoin-Community Menschen gibt, die uns dabei unterstützen möchten“, sieht Heiserer großes Potential. „Gemeinsam schaffen wir vieles und geben insbesondere jungen Menschen neue Perspektiven: Bildung überwindet Armut!“

Partner bei der Umsetzung

„Bitcoin ist weit mehr als nur eine zusätzliche Geldquelle für Wohltätigkeitsorganisationen“ erklärt Johannes Grill vom Verein Bitcoin Austria, der Jugend Eine Welt hier ehrenamtlich beraten hat. „Besonders bei Projekten in Regionen ohne funktionierender Finanzinfrastruktur, im hochinflationären Umfeld oder auch bei politischem Gegenwind in nicht ganz so lupenreinen Demokratien bietet Bitcoin einzigartige, strategische Vorteile.“



Detaillierte Informationen zu geförderten bzw. fördersuchenden Projekten von Jugend Eine Welt gibt es unter www.jugendeinewelt.at. Gerne beantworten MitarbeiterInnen von Jugend Eine Welt auch schriftlich oder telefonisch Fragen bzw. stehen für eine gezielte Beratung zur Verfügung, falls der Wunsch nach einer Förderung eines größeren Projekts besteht.

